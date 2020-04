Imoco Volley, stop alle coppe europee: addio Champions League

Una stagione da sogno si è trasformata in un vero e proprio incubo per l'Imoco Volley di Conegliano. Dopo la delusione per la mancata assegnazione dello scudetto di Serie A1, in un campionato dominato fin dalla prima giornata, l'Imoco vede sfumare anche il sogno Champions League. Giovedì 23 aprile, infatti, il consiglio di amministrazione della Cev ha deciso di annullare le Coppe europee 2020, tra cui le Super Finals di Cev Champions League in programma il 16 maggio a Berlino, dopo lo scoppio dell'emergenza Coronavirus.

Indipendentemente dal fatto di non essere in grado di concludere la stagione delle Coppe, il consiglio ha deciso di assegnare più dell’80% del montepremi previsto alle squadre per le tre Coppe. Inoltre, il Board Cev si è già impegnato a mantenere il montepremi per l’edizione 2020/2021 delle Coppe Europee e ha approvato un supporto economico aggiuntivo per i club per la prossima stagione.

Il commento dell'Imoco Volley

«Prendiamo atto della decisione della Cev, che significa il termine definitivo della stagione 2019/20 per il nostro club. Ovviamente, come per la chiusura della stagione italiana, ci dispiace che anche in Europa causa emergenza pandemia non sia possibile terminare la Champions League, ma certamente ci ripresenteremo la prossima stagione ai nastri di partenza, speriamo con un altro scenario. Apprezziamo molto, in questo momento di incertezza generale, gli sforzi della Cev che ha già indicato ai club la programmazione in prospettiva dell'edizione 2020/21 delle coppe europee».