Impresa Imoco Volley: vince a Istanbul e vola in semifinale

Impresa storica per l'Imoco Volley di Conegliano. Dopo aver perso la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League al Palaverde, le Pantere sono riuscite a qualificarsi con una partita leggendaria sul campo di Istanbul.

Coach Santarelli schiera dal primo minuo Wolosz in diagonale con Fabris, al centro Folie e De Kruijf, schiacciatrici Hill er Sylla, libero De Gennaro. Le Pantere partono bene (0-2), mentre a sorpresa non c’è Boskovic nel sestetto di partenza delle turche e l’Imoco ne approfitta cercando subito la fuga (2-5) con un buon muro-difesa. In assenza della serba, è Larson il terminale d’attacco delle turche, ma risponde Sylla (4-6). Qualche errore in battuta delle Pantere tiene il punteggio in equilibrio, ma quando si gioca l’Imoco allunga decisa. Sul 16-19 entra il doppio cambio per l’Eczacibasi con la Boskovic in campo, ma Miriam Sylla piazza il muro del 16-20. Arriva il primo punto di Tijana Boskovic, poi due errori in attacco delle Pantere e le padrone di casa sono a -1 (19-20). Entra Lowe per Fabris, poi Hill va a segno per il 19-21. Il finale di set è punto a punto, Karsta Lowe sigla il 20-22, la connazionale Hill (5 punti nel set) concretizza con un gran colpo la difesa di De Gennaro ed è coach Motta a dover chiamare time out sul -2 (20-23). Tocca a De Kruij il primo tempo del 21-24, e a Karsta Lowe chiudere in “terzo tempo” il primo set per 21-25. Secondo set con Lowe titolare tra le Pantere e Yilmaz confermata al posto di Boskovic. L’inizio vede qualche sbavatura della squadra veneta (1-3, 3-6), ma Kim Hill continua la sua grande partita con attacco e difesa impeccabili (5-6). Doppio muro di De Kruijf-Sylla su Gibbemeyer e l’Imoco mette la freccia e passa avanti (6-7). Il muro di Conegliano diventa impenetrabile e l’Eczacibasi soffre. Entra Yzmailoglu al posto di una spenta Kim, ma le Pantere non si fermano, continuano a toccare tutti i palloni a muro (benissimo Sylla, 3 nel set), poi ancora una super De Kruijf sigla il +4 (6-10) con un break di 7-0. Gibbemeyer mette l’ace, Sylla va out per il -1 (9-10). Kilicli ottiene il pareggio dell’Eczacibasi con un ace (11-11), ma l’Imoco reagisce con il muro di Folie. L’opposto turco Yilmaz tiene in piedi l’attacco turco fino all’errore del 14-16, poi rientra Boskovic, ma è brava Lowe a tenere il +2 (15-17). Monster block di capitan Wolosz (15-18) per un’Imoco che continua a lavorare bene con il muro (7 in totale nel set!). Boskovic vince un duello sotto rete, poi Kim pareggia a quota 18. Il finale di set vive momenti di grande tensione, ancora +2 grazie alla saracinesca di Robin De Kruijf (18-20) che poi si ripete in fast (19-21), grande set della centrale olandese con 5 punti e 3 muri. L’Eczacibasi pareggia a ancora, ma Boskovic sbaglia e coach Motta chiede time out sul 21-23. Sylla è attenta sotto rete e piazza il 22-24, poi esplode il braccio di Kim Hill (5 punti anche nel secondo set) per il 23-25 che fa sognare i tifosi gialloblù.

Nel terzo set parte bene Kim, sotto il 20% nei primi due set, e con l’aiuto di Larson fa arrivare sulle spalle delle Pantere la furia dell’Eczacibasi (4-0). Sul 14-8 entrano Bechis e Fabris e portano sprint alla squadra veneta: De Gennaro difende alla grande, poi De Kruijf piazza l’attacco e Conegliano si riavvicina fino al 15-12 con le veloci di Folie (5 punti e il 63%). Sul 16-13 rientrano Lowe e capitan Wolosz, mentre in campo non mancano scintille tra proteste e videochallenge. La partita si fa nervosa e spezzettata, le Pantere risalgono a -2 (16-14). Entrano Tijana Boskovic per Yilmaz, poi Vale Tirozzi per Sylla. E’ ancora il muro a dare soddisfazioni all’Imoco, Lowe piazza il -1 (17-16) e si torna a lottare spalla a spalla. Ace di Boskovic e coach Santarelli chiama time out sul -3 (19-16), ma l’Imoco perde la bussola e Kim spara l’ace del 22-18. Kim Hill (6 punti nel set) e De Kruijf non si arrendono (23-20), ma l’Eczacibasi si affida a Boskovic e Kim (set della rinascita per la coreana con 8 punti) per chiudere 25-21 e accorciare il gap. Nel quarto set coach Motta schiera Boskovic dall’inizio, ma Moki De Gennaro cattura le schiacciate della serba e l’Imoco parte bene (1-2). Due muri di Robin De Kruijf e Karsta Lowe mandano avanti l’Imoco per 2-5, ma le turche risalgono e con il muro pareggiano a quota 5. Il livello di gioco è altissimo ed emergono le fuoriclasse: Kim Hill fa vedere tutta la sua classe in attacco, due prodezze della bionda di Portland per il +3 delle ospiti (5-8). Coach Santarelli estrae dal cilindro la carta Anna Danesi che sarà decisiva. Controbreak di un’Imoco indomita (14-17) ancora con Hill e una Karsta Lowe “on fire” (9 punti, 2 muri, 64% in attacco nel set). Conegliano gioca con grande cuore, combatte su ogni pallone e riesce a restare avanti (16-20). Wolosz continua a cercare Lowe, sua la “pipe” del 18-22, mentre entra Yilmaz per Boskovic. Sussulto dell’Eczacibasi che torna sotto (21-23), poi entra Fabris per Lowe. E’ il momento di Anna Danesi: super alzata di Wolosz per il primo tempo vincente, poi gran muro ed è 3-1 (21-25). Si va al Golden set.

GOLDEN SET

Inizio di fuoco per la squadra di coach Santarelli con i missili di Lowe e Sylla (0-2), Istanbul risponde con Kim. poi Lowe (19 punti) pesca il jolly dopo un salvataggio incredibile di Wolosz (1-3). L’Imoco viaggia bene con il primo tempo di De Kruijf (2-4), ma ora Boskovic è implacabile e risponde colpo su colpo e l’Eczacibasi pareggia e sorpassa con le battute della serba (5-4). Danesi, ottimo il suo ingresso a partita in corso, spara il 6-6, poi Sylla sorpassa con coraggio (6-7). Altro super muro di Danesi, poi Gibbemeyer attacca in rete e Conegliano strappa avanti(6-9). Di là c’è Boskovic, ma Danesi è stellare in attacco (7-10). La serba sbaglia il diagonale (7-11), poi Hill (26 punti, 3 muri, 48% in attacco, una furia) dopo una grande azione allunga ancora a +5. Il traguardo è vicino (7-12), l’Eczacibasi brucia l’ultimo time out. Anna Danesi è dappertutto, mura il 7-13 (18 a 4 il totale dei muri per l’Imoco!), ma le turche non mollano con Boskovic e tornano minacciose (9-13). Time out di coach Santarelli, Danesi (100% in attacco!) va in cielo e sigla il 9-14 di forza, poi tocca a Robin De Kruijf (14 punti, 4 muri) mandare Conegliano in paradiso (10-15) ed è gioia incontenibile. Per il terzo anno in fila l’Imoco Volley è nelle prime quattro d’Europa, dopo un’impresa sul campo di un top team europeo che resterà negli annali della storia delle Pantere. Continua per le Pantere la strada verso la finale di Berlino. Alla fine la squadra esce tra gli applausi del manipolo di tifosi gialloblù che, eroicamente, come sempre non mancano di seguire le proprie beniamine in ogni trasferta italiana ed europea. Mercoledì le Pantere rientreranno alla base dopo la doppia trasferta Piemonte-Turchia, ma sabato saranno di nuovo in viaggio per Brescia dove domenica si giocherà la penultima di Regular Season. Con la certezza del primo posto, l’Imoco Volley affronterà l’ultima squadra capace di batterla in campionato, 11 turni fa, il 26 dicembre scorso al Palaverde.

INTERVISTE

Coach Daniele Santarelli commenta con queste parole l'impresa della sua squadra: «E' stata una prestazione incredibile, una vittoria di testa e di cuore, inattesa e proprio per questo ancora più bella. All'andata non avevamo giocato la nostra pallavolo, stasera invece abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo giocando un grande match sul campo di uno dei club più forti del Mondo. Devo fare i complimenti alle mie ragazze, sono state straordinarie giocando una partita ai limiti della perfezione; anche quando eravamo in difficoltà non abbiamo mai perso la testa, restando ordinate e concentrate, sempre focalizzate sul nostro gioco. La crescita del gruppo in questa stagione è stata fantastica e ora abbiamo un livello altissimo in tutta la rosa, indipendentemente dalle scelte che devo fare ad ogni partita per le titolari, di questo dobbiamo ringraziare i nostri presidenti che anche oggi erano qui a sostenerci insieme ai nostri splendidi tifosi. Queste sono imprese che resteranno nella storia del club, di quelle da ricordare negli anni. Ora restiamo con i piedi per terra però, oggi festeggiamo, poi sappiamo che la strada è ancora lunghissima e le avversarie tutte molto forti, avremo tempo per pensarci, ma con grande fiducia e convinzione nei nostri mezzi».