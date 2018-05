Imoco Volley: confermata per la prossima stagione anche la centrale azzurra Danesi

CONEGLIANO Un'altra delle colonne della passata stagione viene confermata anche per il 2018/19: oggi è la volta di Anna Danesi, centrale di 22 anni, già con l'Imoco Volley dal 2016, attualmente impegnata a Hong Kong con la Nazionale Italiana per la Volleyball Nations League. Sarà quindi la terza stagione in gialloblù per la centrale bresciana, che si è rivelata elemento fondamentale dell'ultima stagione sia in Campionato che in Champions, rivelandosi di assoluta affidabilità anche in presenza di importanti responsabilità alla luce degli infortuni delle "colleghe di ruolo" De Kruijf e Folie.

"Sono veramente contenta di poter giocare ancora per l'Imoco Volley. Questo sarà il mio terzo anno, sono arrivata molto giovane e per me è stato un grande stimolo iniziare praticamente la carriera da professionista in un club di questo livello: ogni anno sento di apprendere cose nuove e di migliorarmi sempre sia come atleta che come persona. L'Imoco Volley è attualmente la miglior società in Italia e con l'Imoco ho vinto i miei primi trofei di club, una gioia immensa, e nel futuro spero di poter vincere ancora tanto con la maglia delle Pantere! La squadra che sta nascendo con tante conferme e qualche novità sono sicura sarà competitiva su tutti i fronti e darà grandi soddisfazioni ai nostri eccezionali tifosi, sarà bello farne ancora parte. Ora sono concentrata sugli impegni azzurri - ci ha detto Anna direttamente da Hong Kong - ma quando rientrerò alla base sarò carica e piena di entusiasmo per un'altra grande stagione in gialloblù".