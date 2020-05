Imoco Volley conferma coach Santarelli per la prossima stagione

Inizia con l'annuncio dello staff tecnico la stagione 2020/21 dell'Imoco Volley Conegliano, che riparte dalla conferma nel ruolo di Capo Allenatore di coach Daniele Santarelli.

A fianco del tecnico umbro, scala di una casella e raggiunge il ruolo di vice-allenatore il cosentino Valerio Lionetti, anche lui alla quarta stagione sulla panchina gialloblù. Prende il posto di Alessio Simone, accasatosi come coach a Montecchio (A2). Novità per il "terzo" allenatore, il ruolo di Assistente è stato assegnato a Martino Volpini, pisano, nell'ultima stagione nello staff di Casalmaggiore (A1). Confermato anche "l'uomo dei numeri", lo scoutman Tommaso Barbato, per il secondo anno nello staff gialloblù. Daniele Santarelli, classe ’81, di Foligno, è confermato per la quarta stagione consecutiva sulla panchina di Imoco Volley (in precedenza due anni come vice allenatore con coach Mazzanti) con cui ha vinto 2 scudetti, 1 coppa italia, 1 mondiale per club e 2 supercoppe italiane, con un secondo e terzo posto in champions league. E’ anche il coach della nazionale croata. Quest’anno allo stop era in corsa per il campionato (1° in regular season) e per la champions (semifinale).

«Sono felicissimo di continuare la mia collaborazione con l’Imoco Volley, una società che ormai dopo tanti anni sento come casa mia, un matrimonio duraturo e una condizione ideale, la migliore dove fare questo lavoro. La società ha creduto in me fin dal primo momento qualche anno fa ed ora la conferma della fiducia mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Sono cresciuto insieme a un club che ha bruciato le tappe fino a diventare un punto di riferimento a livello internazionale, la fantastica vittoria al Mondiale ne è stato l’esempio più lampante. L’ultima stagione ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché è stata un’incompiuta, volevamo e potevamo fare qualcosa di storico, proprio per questo vogliamo riprovarci la prossima stagione e con una società così, che sta già programmando per bene il futuro, possiamo davvero riprovarci tutti insieme. La concorrenza sarà notevole, mi pare che sia le avversarie del campionato italiano che del panorama europeo si stiano muovendo con intelligenza per allestire team altamente competitivi e sono sicuro che ci sarà ancora un livello molto alto e stimolante. Quello che è certo è che grazie all’impegno dei nostri presidenti anche noi dell’Imoco Volley saremo lì in prima linea per continuare quello che purtroppo è stato interrotto quest’anno. Abbiamo tanta voglia di tornare a vederci, ad allenarci, a giocare al Palaverde di fronte a quello che è la vera nostra arma in più, l’ambiente fantastico che c’è attorno a questa squadra. Abbiamo un pubblico favoloso che anche in questo periodo ci è stato vicino in mille modi, e non dimenticherei anche la “squadra” degli sponsor che anche nella quarantena ci è stata di conforto, alcuni ci hanno mandato il vino, altri cibi e pietanze o altri prodotti, è stata una grande testimonianza che ha confermato una volta di più come questo sia veramente un posto speciale».

Lo staff tecnico

Valerio Lionetti, classe ’85, di Cosenza, dopo tre stagioni da “terzo” all’Imoco Volley, viene promosso Vice Allenatore. In passato ha avuto esperienze a Loreto e Pesaro da assistente, poi capo allenatore ad Agrigenti (B1), prima di entrare nello staff tecnico di Piacenza e Filottrano. Dal 2017 è a Conegliano. «Quest'ultima stagione - commenta - ci ha lasciato con tante gioie, ma anche tanto amaro in bocca per aver visto interrotto sul più bello il lavoro. Abbiamo una voglia fortissima di riprendere per migliorarci ancora. Faccio un grande in bocca al lupo ad Alessio che ci lascia dopo tre anni bellissimi. Non vedo l'ora di meritare la fiducia del coach e della società per questo mio nuovo compito, convinto del fatto che solo attraverso il lavoro e il sacrificio potremo arrivare dove vogliamo. Sappiamo che possiamo contare su una società super e su tifosi unici, ripartiremo da basi solide per lavorare intensamente e provare ancora a fare grandi cose insieme».

Martino Volpini, classe ’89, di Pisa, sarà il terzo allenatore per la prossima stagione. E’ stato giocatore come schiacciatore e libero prima a Verona (dalle giovanili fino alla A1), poi in alcune squadre di B1 fino al passaggio al ruolo di allenatore: dopo aver guidato la squadra di Serie B a Verona, è stato protagonista prima come head coach poi come vice della scalata a Montecchio dalla B2 alla A2. Dopo l’esperienza con coach Beltrami lo scorso anno è stato assistente allenatore a Casalmaggiore in A1 con coach Gaspari. «Arrivare all’Imoco Volley è una grande emozione per me e una soddisfazione professionale immensa - commenta Volpini - Quando mi ha contattato Daniele Santarelli che avevo conosciuto per averlo “incrociato” in qualche amichevole prestagionale, è stata una grande sorpresa, quasi non ci credevo perché Conegliano è un top club mondiale ed è stata una soddisfazione incredibile. Ora spero con l’impegno e il lavoro sul campo di meritarmi questa fiducia. Come ho iniziato ad allenare? Galeotto fu un camp estivo a Verona dove ero andato a dare una mano agli istruttori, lì mi sono innamorato di questo lavoro e non l’ho più lasciato».

Tommaso Barbato, scoutman, confermato, al secondo anno con Imoco Volley, dopo le esperienze con Urbino (anche da vice allenatore), Chieri, Busto Arsizio, e con le nazionali italiana, canadese e bulgara: «Questa stagione è stata incredibile: la prima parte piena di soddisfazioni e con tutti gli obiettivi raggiunti, la seconda che ci ha stravolto la vita, un evento a cui tutti noi italiani non eravamo pronti. Nessuno può tornare indietro, ma ci sarà un nuovo inizio e sono felice e grato alla società di continuare a far parte di questo staff che può ripartire oggi per creare un nuovo finale al progetto che avevamo iniziato quest’anno».