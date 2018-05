Imoco Volley: un altro anno da Pantere per Monica De Gennaro e Raphaela Folie

CONEGLIANO Continuano le conferme delle pedine-chiave dell'Imoco Volley. La squadra Campione d'Italia ha annunciato nelle scorse ore la conferma di Monica De Gennaro e Raphaela Folie, rispettivamente libero e centrale delle Pantere.

Monica De Gennaro, libero titolare dell'Imoco e della Nazionale, si confermerà così come la "fedelissima" ai colori gialloblù, che veste ininterrottamente dal 2013 e inaugurerà così la sua sesta stagione all'Imoco, come perno fondamentale in campo e fuori della sua squadra. Protagonista di tutti i successi della storia gialloblù, "Moki" è certamente grazie alla sua serietà e dedizione una delle beniamine principali del pubblico del Palaverde, e la sua conferma garantisce all'Imoco Volley l'apporto fondamentale di una delle principali interpreti mondiali dell'importante ruolo di libero."Rimanere qui era quello che volevo e sono contentissima di vestire anche in futuro questa maglia. La società è al top internazionale, l'ambiente è l'ideale per me e i tifosi che abbiamo non li ha nessuno, sarà bellissimo giocare ancora per loro. Per la prossima stagione la società sta costruendo una squadra ancora più competitiva di quella che tanto bene ha fatto quest'anno, un roster di alto livello che ci potrà far competere su tutti i fronti. Già in quest'ultima stagione il livello del nostro campionato era alto, ma vedo che nel mercato tutte si stanno rinforzando alla grande, quindi ci sarà da divertirsi, quello che è certo è che ci saremo ancora anche noi a lottare nel gruppo delle migliori e che bisognerà fare i conti con l'Imoco Volley."

Raphaela Folie sarà al suo terzo anno come centrale di punta dell'Imoco Volley. Reduce da una stagione sfortunatissima, l'atleta altoatesina in questi giorni sta svolgendo a Udine la rieducazione del ginocchio operato due settimane fa, e l'Imoco conta di averla a pieno regime per l'inzio della stagione dopo un 2017/18 che l'ha vista ferma per quattro mesi nella prima parte della stagione per la fascite plantare, poi riprendere alla grande esplodendo con grandi prestazioni nei play off, fino al grave infortunio in una gara3 di finale scudetto a Novara dove prima che il ginocchio la fermasse aveva messo la firma su un primo set da favola, decisivo per l'andamento della serie. "Ho passato due anni straordinari qui, all'Imoco ho trovato tutto quello che si puo' desiderare per un giocatore in un club, dallo staff alla dirigenza e soprattutto a una squadra di ragazze fantastiche. Ero venuta qui - continua Raphaela - per vincere e in due stagione abbiamo messo in bacheca tre trofei, nel futuro spero di vincere ancora tanto con questa maglia, magari riuscendo l'anno prossimo a giocare...un po' di più senza infortuni! E poi restare qui vuol dire giocare ancora per il nostro pubblico, il migliore che c'è!"