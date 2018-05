L'Imoco Volley conferma per la prossima stagione la "top player" americana Kim Hill

CONEGLIANO L'Imoco Volley ha annunciato con grande soddisfazione di aver confermato anche per la prossima stagione una delle "top player" mondiali, la schiacciatrice statunitense Kimberly Hill, che quindi dopo una grande prima annata da "Pantera", vestirà anche nel 2018/19 la maglia n°15 gialloblù. La 28enne di Portland è atleta dal pedigree illustre, MVP dei Mondiali 2014, Miglior Schiacciatrice della Champions League nel 2016, nel 2017 e nel 2018 con la maglia dell'Imoco a Bucarest nella Final Four. Nella sua prima stagione si è distinta oltre che per le sue performance sul campo (è stato uno degli elementi-chiave della cavalcata tricolore delle Pantere) con la sua grande costanza di rendimento, anche per le sue doti umane che ne hanno fatto una delle "donne spogliatoio" più importanti nella creazione del gruppo e una delle più amate dalla tifoseria gialloblù.

"Sono estremamente felice di rimanere in questo club - ci ha detto mentre è impegnata nell'estate con la nazionale USA - il mio primo anno all'Imoco Volley ha superato ogni mia più rosea aspettativa, è stato tutto perfetto e mi sono innamorata dell'ambiente, veramente unico. Con la società mi trovo molto bene, è stato un piacere lavorare con lo staff tecnico e mi sono divertita un sacco con le mie compagne con le quali abbiamo creato un grande gruppo. E poi...giocare con i migliori fans del mondo che ti sostengono è veramente qualcosa di speciale! Penso che il prossimo anno possa essere ancora una grande stagione, la società sta lavorando benissimo per consentirci di avere ancora una squadra molto forte, completa e competitiva per poter dare l'assalto nuovamente al Campionato e alla Champions".