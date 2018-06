E il giorno del gran colpo di mercato dell'Imoco arrivò: confermata Robin De Kruijf

CONEGLIANO Arriva la conferma dell'olandese Robin De Kruijf, un'altra "top player" mondiale che vestirà la maglia dell'Imoco Volley anche nella prossima stagione a testimonianza delle rinnovate ambizioni della società giallobù, che mantiene per il terzo anno consecutivo nel suo roster una delle migliori centrali del pianeta. "The Queen" (questo il soprannome assegnatole dal pubblico del Palaverde) rimarrà con il suo sorriso, la sua energia contagiosa in campo e fuori, e la sua classe cristallina, a deliziare il pubblico del Palaverde con le sue prodezze sotto rete, per dare l'assalto agli obiettivi stagionali.

Robin De Kruijf, 193 cm, 27 anni, di Nieuwegein (Paesi Bassi), ora è seguita dallo staff della Nazionale Olandese per completare il recupero dall'infortunio al ginocchio che l'ha tenuta fuori da play off e fase finale di Champions League nell'ultima stagione, il suo obiettivo è giocare i Mondiali in ottobre con l'Olanda e poi iniziare la sua terza stagione con la maglia n°5 dell'Imoco Volley.

Robin, sarà il tuo terzo anno all'Imoco, perché hai deciso di rimanere con le Pantere? "Non è stata una scelta difficile, amo questo club club, questa squadra e questi fantastici tifosi e penso che con un team così qui si possa vincere ancora tanti trofei in futuro e competere sempre per i massimi livelli"

Negli ultimi due anni a causa di infortuni non hai potuto giocare la parte più importante della stagione, la prossima stagione pensiamo che tu voglia assolutamente esserci nel finale quando si decidono i giochi! "Quello è il piano! Ora mi sto prendendo il tempo necessario per riprendermi, per riposarmi, curarmi bene e tornare più forte di prima in campo. Purtroppo è stata dura stare fuori proprio sul più bello, ma questa volta farò di tutto per esserci anche alla fine senza la sfortuna di questi ultimi anni!"

Sei felice che quasi tutta la squadra della scorsa stagione sarà confermata? "Decisamente! C'è un legame speciale in questa squadra, un feeling unico, dentro e fuori dal campo. È molto divertente, ma non solo, è una squadra fortissima: abbiamo così tanto potenziale nella squadra che credo possiamo fare un'altra stagione super e puntare a vincere ancora molto"

Come stai? come va la guarigione dall'infortunio? "Sto bene! Sono felice che la mia Nazionale mi abbia permesso di prendermi il tempo per la ripresa, senza affrettare il recupero, quindi non devo correre e posso sistemare bene il mio fisico per la prossima stagione. Comunque ho fatto il mio primo salto in campo e conto di essere pronta per il Campionato del Mondo"

Vuoi salutare i tifosi di "The Queen"? "Ciao tutti! Sono super felice ed emozionata di annunciare che giocherò un'altra stagione al Palaverde di fronte ai migliori fan d'Italia! Faremo una grande stagione, e vogliamo regalarvi tante soddisfazioni e, chissà, tante feste da fare insieme...Non vedo l'ora!".