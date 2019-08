Europei di volley: 6 Pantere Imoco a caccia del titolo continentale

Sono ben sei le Pantere dell'Imoco Volley 2019/20 che sono state convocate oggi dal ct Mazzanti per i Campionati Europei in programma dal 23 agosto all'8 settembre.

Oltre alle cinque Pantere già protagoniste nella Vnl e nella qualificazione olimpica, cioè Egonu, De Gennaro, Sorokaite, Folie e Sylla, è arrivata anche la convocazione della giovane Terry Enweonwu, la migliore "azzurrina" dell'ultimo mondiale giovanile dove ha guidato la Nazionale Under 20 all'argento. Per l'Italia il girone B si giocherà a Lodz, in Polonia, avversarie le padrone di casa (con la capitana gialloblù Joanna Wolosz), Belgio, Portogallo, Ucraina e Slovenia. Nel girone C in campo in Ungheria l'Olanda di Robin De Kruijf e la Croazia (recente vincitrice della Gloria Cup) che ha in panchina il coach dell'Imoco Volley Daniele Santarelli coadiuvato da Valerio Lionetti, assistente anche nell'Imoco. Nel Girone D, sede in Slovacchia, c'e' invece la Germania della nuova Pantera Jennifer Geerties.

Ecco il calendario delle azzurre:

23 agosto (ore 17.30): Italia – Portogallo

25 agosto (ore 20.30): Italia – Ucraina

26 agosto (ore 18.00): Italia – Belgio

27 agosto (ore 20.30): Italia – Slovenia

29 agosto (ore 20.30): Italia – Polonia

Fasi finali dall’1 all’8 settembre.

Tutte le gare in diretta su Rai2, Italia-Polonia su Rai3.