Strepitosa Imoco Volley: asfalta Modena e vince la sua prima Coppa Italia

TREVISO Un vero e proprio trionfo. Dopo la meritatissima vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, l'Imoco Volley ha conquistato la prima Coppa Italia della sua storia battendo per 3-0 le avversarie della Liu-Jo Nordmeccanica Modena.

Una partita strepitosa dominata dalle Pantere già dai primi minuti di gara. Il primo set si è chiuso con il punteggio di 25-23 grazie a un grande sprint finale della squadra di Conegliano che ha costretto le avversarie ad arrendersi. Secondo set con le Pantere sempre molto concentrate e attente a non lasciare troppo spazio agli attacchi di Modena, motivata a cercare il pareggio nel computo totale dei set il prima possibile. Con una grande prova però l'Imoco è riuscita ad aggiudicarsi anche il secondo parziale di gara con il punteggio di 25-22. Nel terzo set è arrivata la reazione delle avversarie che dopo aver lottato punto su punto sono riuscite a passare in vantaggio e a portarsi sul 17-20. Con un grande scatto d'orgoglio le Pantere, guidate da una maestosa Serena Ortolani, sono riuscite però a rientrare in partita e sono arrivate a due punti dalla vittoria con il momentaneo 23-21. Pochi minuti dopo il gran finale con il meritato successo Imoco che ha fissato il punteggio finale sul 25-23. Ora la festa può ufficialmente cominciare.