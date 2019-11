Imoco Volley, ottava meraviglia: Cuneo si arrende in tre set

Imoco Volley in versione “ottovolante” nel derby delle bollicine a Cuneo: ottava vittoria consecutiva questa sera a conferma di una partenza lanciatissima per le Pantere che restano imbattute e issano il gialloblu saldo in testa alla classifica di A1.

Il filotto di vittorie conterà però molto poco sabato sera, quando in una gara unica verrà aggiudicato a Milano il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, in un altro capitolo della saga infinita tra Conegliano e Novara. Coach Santarelli approfitta dell’anticipo di stasera a Cuneo con la Bosca San Bernardo per far riposare alcune “titolari” e schierare Wolosz con Sorokaite opposto, al centro De Kruijf e Ogbogu, schiacciatrici Sylla e Hill, libero De Gennaro. Rispondono le padrone di casa con Cambi-Van Hecke, Candi-Zambelli, Niezetich-Ungureanu, libero Zannoni. Il primo set vede l’Imoco partire bene all'inizio pur in formazione inedita. Il gioco d’attacco funziona, il muro con Ogbogu mostra i muscoli, e le Pantere viaggiano spedite fino al 16-11. Lì arrivano una serie di imprecisioni (6 errori in attacco e 2 in battuta nel set), che rilanciano le padrone di casa, trascinate dall'esperta Van Hecke (13 punti alla fine). Nel testa a testa finale è battaglia e prevalgono Miriam Sylla e compagne, più ciniche e sfrontate al servizio: 25-23.

Nel secondo parziale si vede un’Imoco Volley ad altissimi livelli, zero errori offensivi, efficienza pazzesca in attacco, 4 muri e 3 aces, difficile per la Bosca San Bernardo reagire quando già dall'inizio è 4-8, poi il vantaggio si dilata fino al 13-21, con Sorokaite (top scorer con 13 punti e 3 aces), Sylla (11 punti) e Hill (12 punti, entrambe al 50% in attacco) a formare un tris di attaccanti difficile da fermare. Se a ciò si aggiungono i 10 punti di Chiaka Ogbogu (3 muri) e i 9 di una sempre presente Robin De Kruijf (2), si capisce come capitan Wolosz (MVP alla fine) si sia sbizzarrita ad equilibrare le responsabilità, consapevole dell’arsenale a disposizione. Si vedono anche Geerties (4 punti), Fersino e Botezat, abili a sfruttare le chiamate del coach per mettere prezioso carburante nelle gambe e giocare minuti di qualità in vista dei prossimi impegni. Nel terzo set le due squadre sono un po’in altalena con qualche errore di troppo, Moki De Gennaro però continua la sua ottima serata in ricezione (92% di positive) e permette a Wolosz di orchestrare bene il gioco e respingere i tentativi di rimonta di Cambi e compagne, che ci provano fino alla fine dopo l’allungo iniziale delle Pantere, ma vengono respinte per il 25-20 finale che decreta l’ottava vittoria gialloblu. Mercoledì giornata di riposo per le Pantere che poi raggiungeranno direttamente Milano per preparare la Supercoppa in programma sabato all’Allianz Cloud. Avversaria la “solita” Igor Novara, che già sabato scorso ha mostrato nel battagliato match con le Pantere tutto il suo valore. In palio il primo trofeo stagionale in una gara secca densa di insidie, una sfida che promette, come sempre, emozioni e spettacolo.