Imoco Volley: quasi 800 abbonamenti già venduti per la nuova stagione

Si è chiusa con 782 tessere staccate la prima fase della campagna abbonamenti "Emozioni Doc" all'Imoco Volley, con un incremento di oltre il 25% rispetto alla scorsa stagione nel medesimo periodo dedicato alle "prelazioni".

Una ulteriore dimostrazione di affetto e di sostegno da parte del "popolo gialloblù", non per niente da sette stagioni il pubblico più numeroso d'Italia e quest'anno anche il n°1 in Europa per affluenza nei palasport del volley femminile. La campagna abbonamenti, che dà diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe di Imoco Volley al Palaverde nella stagione 2019/20 in Campionato e Champions League (compresi play off), riprenderà il 2 settembre e durerà almeno fino all'inizio del campionato previsto il 13 ottobre.

PRECAMPIONATO, LE PRIME AMICHEVOLI UFFICIALI

21 settembre: Amichevole al Palasport di San Donà contro Montecchio (A2), in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Volley Pool Piave San Donà.

26 settembre: Amichevole a Mantova con la Pomì Casalmaggiore (A1), ore 20.30

28 settembre: Amichevole al PalaAnderlini di Modena con Zanetti Bergamo (A1), ore 18.

Weekend cruciale per la Nazionale Italiana di coach Davide Mazzanti che da venerdì a domenica sarà impegnata a Catania nel girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, torneo che elargisce un solo pass alla prima classificata che parteciperà alla rassegna a cinque cerchi della prossima estate. Chi non passa avrà un'altra chanche, a gennaio nel torneo preolimpico riservato alle europee. Cinque le atlete dell'Imoco Volley convocate per il quadrangolare di Catania: Monica De Gennaro, Paola Egonu, Raphaela Folie, Miriam Sylla e Indre Sorokaite che sfideranno il Kenya, squadra emergente (venerdì alle 21.15), il temibile Belgio (sabato alle 21.15) e il principale ostacolo rappresentato dall'Olanda della Pantera Robin De Kruijf (domenica alle 21.15). Tutte le partite delle azzurre verranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 e sul web su Rai Play. Negli altri cinque gironi (ciascuno qualifica una squadra) sparsi in giro per il Mondo, altre Pantere dell'Imoco Volley impegnate nel week end come la capitana Joanna Wolosz che giocherà in casa sua a Wroclaw in Polonia il girone (principale avversaria la Serbia campione del Mondo con Portorico e Thailandia), le statunitensi Kim Hill e Chacka Ogbobu impegnate in casa a Shreveport-Lousiana (con Argentina, Bulgaria e Kazakistan), e la tedesca Jennifer Geerties che in Cina a Ningbo sfiderà le favorite padrone di casa, la Turchia e la Rep. Ceca.