Imoco Volley: elettrocardiogrammi gratuiti prima delle partite al Palaverde

Anche quest'anno grazie all'associazione Amici del cuore di Conegliano e Vittorio Veneto sarà possibile prima delle partite dell'Imoco Volley al Palaverde effettuare un elettrocardiogramma gratuito per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Gli Amici del cuore saranno presenti con medici e infermieri al Palaverde nel pre-partita delle gare dell'Imoco Volley per offrire ai tifosi un elettrocardiogramma gratuito sabato 27 ottobre a partire dalle 19.30. Le malattie cardiovascolari rappresentano tutt’oggi la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati. Anche in Italia costituiscono la prima causa di decesso: ogni anno infatti sono circa 200 mila le persone che vengono colpite da infarto del miocardio. Le evidenze scientifiche su come evitare queste patologie sono ormai acclarate, così come son ben noti i fattori coinvolti nella genesi di tali malattie. È infatti la prevenzione, abbinata ad una buona informazione, il miglior passepartout per aprirci le porte ad una vita più sana e più lunga. Evitare di ammalarsi di infarto e di ictus è dunque possibile, ed è possibile anche ridurre le probabilità di nuovi eventi cardiovascolari nei casi in cui si sia già stati colpiti. Un’ora prima dell’incontro si renderanno disponibili ad eseguire, del tutto gratuitamente, un elettrocardiogramma, la misurazione della Pa e a fornire utili consigli di prevenzione cardiovascolare. Per prenotarsi sarà necessario scrivere una mail a segreteria@imocovolley.it entro sabato mattina alle 13.

Nel prepartita di Imoco-Pomì la società premierà le tre Pantere azzurre che hanno conquistato ai Mondiali la medaglia d'argento. Saranno invece presentate venerdì pomeriggio Kim Hill e Miyu Nagaoka, le ultime due Pantere che reduci dal Mondiale che si aggregheranno alla squadra proprio in extremis un giorno prima dell'inizio del campionato. Venerdì, dopo test fisici e visite mediche, saranno al Palaverde per prendere contatto con la squadra. Un grande ritorno per la statunitense Hill grande protagonista lo scorso anno, e un esordio assoluto per Miyu Nagaoka, la prima giapponese della storia di Imoco Volley. La prevendita per Imoco-Pomì di sabato sera (inizio gara 20.30) sarà attiva venerdì al Palaverde dalle 16 alle 18.30. Sabato botteghini aperti al Palaverde dalle 19, ancora disponibili biglietti.