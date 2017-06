Imoco Volley: Elisa Cella confermata tra le Pantere coneglianesi per la prossima stagione

CONEGLIANO Continua a delinearsi la nuova Imoco Volley 2017/18, oggi è la volta della conferma di un'atleta che la scorsa stagione si è rivelata importantissima per l'equilibrio della squadra, la schiacciatrice toscana Elisa Cella, 35 anni tra pochi giorni (è nata il 4 giugno '82), elemento che assicura affidabilità e sostanza sia in prima che in seconda linea.

Elisa, sarà la tua secon­da stagione all'Imoco Volley, che bilanc­io puoi fare del tuo primo anno a Conegl­iano? "Il mio primo anno è stato sicuramente positivo sia a livello personale che di squadra. È mancato lo scudetto, ed ancora fa male, ma vincere due trofei e arrivare seconde in Champions League è senz'altro motivo di orgoglio e soddisfazione"



Cosa ti aspetti a livello individuale e di squadra dalla prossima stagione? "Per la prossima stagione il mio obiettivo personale è quello di migliorare e di poter dare un apporto al gruppo così come ho fatto anno scorso. A livello di squadra mi aspetto un ulteriore salto di qualità per essere competitive su tutti i fronti e puntare in alto su tutti i fronti in cui saremo impegnate"



Daniele Santarelli promosso allenatore capo, tu che ci hai già lavorato l'anno scorso quando era vice, cosa puoi dire di questa scelta de­lla società? "La società ha puntato su Daniele che ha mostrato di avere conoscenze tecniche e una buona comunicazione con la squadra. Con lui mi sono trovata bene, ha tanta voglia di lavorare e non vedo l'ora di iniziare questa stagione insieme"



Hai conosciuto il pubblico del Palave­rde e il suo calore, nella tua carriera avevi mai vissuto una passione così intensa per la squadra? "I ricordi più belli della passata stagione sono legati alle incredibili emozioni che mi hanno trasmesso i tifosi dalla prima all'ultima partita. Il Palaverde è il nostro uomo in più in campo, quindi non vedo l'ora di tornare e rivederlo pieno come accade quasi sempre quando giochiamo. E' una bellissima sensazione"