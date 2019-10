Imoco Volley: sabato big match di esordio al Palaverde

Sabato alle 20.30 al Palaverde, con diretta Rai Sport hd, arriva il giorno del debutto delle Pantere campionesse d'Italia al Palaverde per la prima giornata della Serie A1 2019/20, avversaria una delle compagini più attrezzate nella lotta per l'alta classifica, la Saugella Monza delle tante ex.

Per la squadra di coach Santarelli, reduce dalla vittoria nel Torneo di Gubbio del fine settimana scorso, un inizio scoppiettante che offrirà subito un grande spettacolo al pubblico del Palaverde che si preannuncia numeroso. L'Imoco Volley dovrà fare a meno delle due statunitensi Kim Hill e Chiaka Ogbogu che rientreranno solo a fine settimana prossima dagli impegni con la Nazionale, saltando così certamente almeno le prime due gare di campionato (anche l'infrasettimanale del 16 ottobre a Brescia, gara valida per la decima giornata che si giocherà in anticipo), mentre dovrebbe rientrare Indre Sorokaite, ferma nelle ultime due settimane per un infortunio alla caviglia. Nella squadra di Monza saranno protagoniste al Palaverde alcune ex Pantere, la più "fresca" Anna Danesi, e con lei Serena Ortolani e Kasia Skorupa che darà vita a un bel "derby" polacco in regia con la palleggiatrice dell'Imoco Joanna Wolosz. Proprio la capitana della squadra gialloblù sarà protagonista nel prepartita della cerimonia di "alzabandiera" dello stendardo celebrativo del terzo scudetto che verrà issato al soffitto del Palaverde assieme agli altri trofei vinti nella storia dall'Imoco Volley. Prevendita: i biglietti per la partita di sabato sera si acquistano tutti i giorni fino a venerdì dalle 16.00 alle 18.30 al Palaverde, Uffici Imoco Volley sul retro. Sabato casse del Palaverde aperte dalle ore 19.00. I prezzi singoli biglietti: Curve 8 euro (ridotto 6/12 anni 4 euro); Distinti 16 euro (ridotto 6/12 anni 11 euro); Centrali 28 euro; Supercentrali 40 euro. Bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito in curva. Contemporaneamente in prevendita sarà anche possibile acquistare gli abbonamenti stagionali per l'annata 2019/20 delle Pantere in Campionato e Champions League. Info e prezzi su www.imocovolley.it