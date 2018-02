L'Imoco Volley riporta la Champions al Palverde: mercoledì arriva il Fenerbahce

VILLORBA Imoco Volley ancora senza sconfitte in Champions League nelle sette gare giocate tra fase eliminatoria e girone. Mercoledì 7 febbraio la squadra giocherà al Palaverde (alle 20.30) il quarto turno, prima di ritorno, della Poule B contro il Fenerbahce di Istanbul.

Attualmente l'Imoco è prima in classifica con tre vittorie e otto punti, seguita da Novara (2 vittorie) e Fenerbahce (1 vittoria) con 5 punti, ultima Prostejov a 0. Due settimane fa, nell'andata della partita, le Pantere sono state protagoniste ad Istanbul di una grande rimonta, vincendo 3-2 dopo essere state sotto di due set. Coach Santarelli sarà ancora senza la centrale Raphaela Folie, mentre l'opposta croata Samanta Fabris tornerà dopo l'assenza per distorsione alla caviglia che le ha fatto saltare le ultime due partite di campionato. Le casse del Palaverde saranno aperte dalle ore 19.00, ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Prezzi: curva 6 euro (da 6 a 12 anni 3 euro). , distinti 12 euro (da 6 a 12 anni 5 euro), centrali 22 euro.

A poche ore dal match Joanna Wolosz, capitano di Conegliano, commenta così la partita contro il Fenerbache: "Stiamo facendo un buon lavoro sia in campionato che nella Champions League, pur giocando tantissime partite e cambiando spesso formazione per vari motivi, questo è molto importante perchè tutto il gruppo è unito e ha grande fiducia reciproca. La settimana scorsa dopo tanto tempo abbiamo potuto solo allenarci senza partite e i risultati con Busto si sono visti, è bastata un'ora per vincere. Quindi adesso ci rituffiamo nella routine di una gara ogni tre giorni in ottime condzioni, siamo abituate a giocare a questi ritmi e grazie alla serenità e ai buoni risultati la fatica si sente anche meno. Ora stiamo preparandoci con la massima concentrazione per questa importantissima partita con il Fenerbahce, per noi è una partita decisiva perchè è l'ultima in casa casa della poule e vincere ci permetterebbe di rimanere primi nella classifica per poi giocarci tutto nelle ultime due trasferte. Il Fenerbahce è una squadra fortissima, all'andata l'abbiamo visto bene, ma abbiamo anche capito che noi possiamo batterle e proveremo a fare il bis domani con l'aiuto del nostro pubblico.