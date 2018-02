Imoco Volley: weekend all'insegna delle Final Four, le Pantere puntano alla Coppa Italia

CONEGLIANO Le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano sono partite nella mattinata di venerdì 16 febbraio per andare a giocarsi il primo trofeo del 2018 nella Final Four di Coppa Italia Samsung Galaxy A che si giocherà sabato e domenica al PalaDozza di Bologna, tempio del basket che verrà consacrato in questi due giorni al volley femminile.

Venerdì pomeriggio e sabato mattina la squadra di coach Santarelli si allenerà testando il campo di gara, con la gradita sorpresa del ritorno nei ranghi (è assente da ottobre per la fascite plantare) della centrale Raphaela Folie, che ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Quindi un'Imoco Volley al completo si accinge alla prima sfida, la semifinale, che si giocherà domani alle 15.30 contro la Unet Yamamay Busto Arsizio (diretta Rai Sport HD e Radio Conegliano 90.6 mhz, aggiornamenti sulle pagine social di Imoco Volley). Esodo-record per i tifosi delle Pantere con i pullman di NPU e Gioventù Gialloblu' e tanti che si recheranno a Bologna con mezzi propri, per oltre 600 suopporters in totale che coloreranno di gialloblù gli spalti del PalaDozza. A seguire, alle 17.30, si sfideranno nell'altra semifinale Igor Novara e Saugella Monza. Domenica alle 20.30 la finale che aggiudicherà la Coppa Italia. E’ la terza partecipazione dell’Imoco Volley alla Final Four di Coppa Italia: nel 2015 a Rimini si fermò in semifinale battuta da Novara per 3-1, nel 2017 invece a Firenze l’Imoco sollevò la sua prima Coppa Italia battendo in semifinale Novara 3-1 e in finale Modena per 3-1. Con la Unet due precedenti in questa stagione in campionato, con due vittorie delle Pantere 3-2 in trasferta e 3-0 in casa. In totale, nei precedenti storici, 11 vittorie Imoco e 10 di Busto Arsizio.

"Arriviamo a questo appuntamento consapevoli della nostra forza, in buone condizioni fisiche e mentali. Abbiamo giocato trenta partite vincendone ventisei, ora è il momento più difficile, quello in cui dobbiamo dare concretezza al nostro lavoro e siamo pronti ad affrontarlo. Le ultime due partite di campionato e champions vinte soffrendo in rimonta ci hanno dato ancora più forza mentale, sono state utili per le battaglie che ci aspettano alla Final Four" ha dichiarato coach Santarelli a poche ore dall'inizio di uno dei tornei più importanti di tutta la stagione.