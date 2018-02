L'Imoco Volley si prepara alla Final Four

CONEGLIANO Mentre la squadra si prepara scrupolosamente al primo grande appuntamento stagionale, altra straordinaria manifestazione di affetto e partecipazione del pubblico dell'Imoco Volley che ha stabilito un altro record, quello dell' "esodo" più massiccio della sua storia per la semifinale di Coppa Italia Samsung Galaxy A: la trasferta a Bologna organizzata dai club Non Plus Ultras e Gioventù Gialloblù ha infatti totalizzato ben 550 adesioni a cui bisogna aggiungere anche chi ha acquistato il biglietto autonomamente tramite il circuito prevendite. Ci si aspetta quindi sabato alle 15.30 per la semifinale Imoco Conegliano-Unet Busto Arsizio un PalaDozza colorato di gialloblù (con la maglietta speciale realizzata per l'occasione), con tantissimi tifosi delle Pantere che cercheranno di aiutare la squadra a raggiungere la sua seconda finale di Coppa Italia dopo quella vinta lo scorso anno a Firenze. Per i "ritardatari" c'è ancora qualche posto disponibile, contattando Paolo al 3898321644, oppure acquistando direttamente il bglietto on line nel circuito Vivaticket.

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA

E' la terza partecipazione dell'Imoco Volley alla Final Four di Coppa Italia: nel 2015 a Rimini si fermò in semifinale battuta da Novara per 3-1, nel 2017 invece a Firenze l'Imoco sollevò la sua prima Coppa Italia battendo in semifinale Novara 3-1 e in finale Modena per 3-1.

DICHIARAZIONI ASIA WOLOSZ, CAPITANA IMOCO VOLLEY

Asia Wolosz, capitana dell'Imoco Volley, presenta la F4 e la semifinale di sabato con Busto Arsizio, sua ex squadra recentemente affrontata e battuta (3-0) nella partita di regular season al Palaverde.

Come vi state preparando a questo atteso appuntamento?

"Conosciamo bene Busto, ci abbiamo giocato anche di recente e sappiamo pregi e difetti delle nostre avversarie. Di certo loro saranno piùcombattive e in palla rispetto a quanto visto al Palaverde due settimane fa. Il loro gioco si basa su tre giocatrici importanti come Diouf, un'attaccante di alto livello che è il loro punto di riferimento anche se ultimamente è stata assente, poi Bartsch che si prende tante responsabilità e una centrale di razza come Stufi. Starà a noi fermarle e far valere il nostro gioco nella semifinale. Sappiamo che comunque dipenderà più da noi, il nostro obiettivo è di imporre il nostro gioco e far si che siano loro a preoccuparsi di noi più che viceversa."

C'è una favorita a questa Final Four?

"In Polonia si dice in questi casi di stare attenti al "cavallo nero", nel senso che manifestazioni come questa possono sempre riservare sorprese e anche le squadre meno favorite possono trovare la giornata buona. In ogni caso non vedo una favorita, queste manifestazioni sfuggono ai pronostici e sono belle per questo, si parte tutte alla pari."

Come state vivendo l'avvicinamento alla due giorni bolognese?

"Nell'Imoco ci sono tante atlete che hanno giocato partite importanti e finali a tutti i livelli, quindi non c'e' problema di pressione, ma solo tanta voglia di giocarla e di mettere in pratica in campo quello che abbiamo fatto durante questa lunga stagione e giocare come sappiamo. Abbiamo già giocato trenta partite quest'anno, e tutto il lavoro fatto finora vogliamo concretizzarlo in questi appuntamenti, queli dove c'e' un trofeo in palio."

Ci sarà tantissima gente a seguirvi, circa 600 tifosi...

"Lo sappiamo, ed è bellissimo! Giocheremo per loro, abbiamo dei tifosi fantastici che ci seguono dappertutto in Italia e in Europa, per non parlare del calore e dell'atmosfera del Palaverde. Faremo di tutto per vincere sabato e regalare a loro un'altra bella soddisfazione."