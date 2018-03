Imoco Volley, primo atto di semifinali per le Pantere a Firenze

CONEGLIANO Inizia domani, sabato, alle 20.30 al Mandela Forum di Firenze il primo atto della semifinale al meglio delle cinque gare tra la Savino del Bene Scandicci (2° al termine della Regular Season) e l'Imoco Volley (3°). L'Imoco partirà per Firenze dopo l'allenamento odierno al Palaverde per affrontare domani questo primo match contro l'ex Arrighetti e compagne. Gara2 sabato prossimo al Palaverde.

ARBITRI Vagni e Saltalippi MEDIA Diretta televisiva su Rai Sport HD (57 digitale terrestre e 227 del satellite), diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it), differita lunedì alle 21.00 su Eden Tv (canale 86 ddt). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Fb e Instangram di Imoco Volley.

PRECEDENTI 1-1 in stagione, con una vittoria esterna per parte, l'Imoco vinse 3-1 in Toscana, mentre Scandicci ha vinto recentemente 3-0 al Palaverde. In totale i precedenti vedono in vantaggio Conegliano 5-3 negli 8 scontri diretti disputati tra i due club.

IL CALENDARIO

sabato 31 marzo ore 20.30 (Mandela Forum Firenze) gara1

sabato 7 aprile ore 20.30 Palaverde gara2

martedì 10 aprile ore 20.30 (PalaTerme Montecatini) gara3

venerdì 13 aprile ore 20.30 Palaverde gara4 eventuale

mercoledì 18 aprile ore 20.30 ( Mandela Forum Firenze) gara5 eventuale

BIGLIETTI GARA2 Le partite di semifinale che si giocheranno al Palaverde sono comprese nell'abbonamento stagionale. La prevendita per gara2 del 7 aprile è aperta da mercoledì al Palaverde (lunedì-venerdì) al pomeriggio dalle 16 alle18,30 negli uffici Imoco Volley sul retro. Vendita attiva da mercoledì anche nelle rivendite Booking Show e on line su www.imocovolley.it, sezione biglietteria.

CHAMPIONS Lunedì mattina le Pantere partiranno per la lunga trasferta a Kazan (Russia), dove mercoledì 4 aprile alle 18 (ora italiana) scenderanno in campo per il ritorno dei play off di Champions League.

DICHIARAZIONI COACH DANIELE SANTARELLI

"Arriviamo a questa semifinale consci della difficoltà dell'ostacolo che sarà quello di Scandicci, un team che ha fatto una grande regular season vincendo più partite di tutti e giocando un'ottima pallavolo, tra l'altro ci hanno anche batttto proprio qui al Palaverde quindi sappiamo bene il valore dell'avversaria. La società di Scandicci è alla prima volta a questo livello, ma le giocatrici nella rosa toscana hanno grande esperienza di partite di alto livello e quindi mi aspetto una serie difficile ed equilibrata. Noi siamo consapevoli comunque dei nostri mezzi, sappiamo che possiamo giocare una ottima pallavolo e battere qualsiasi avversaria, ma dovremo fare tutto al meglio a partire da domani in gara1. Comunque sono tre le gare da vincere, il cammino sarà molto lungo e prevedo una serie che potrebbe prolungarsi perchè le due squadre sono entrambe forti e molto attrezzate."

DICHIARAZIONI SAMANTHA BRICIO

"Scandicci è una squadra completa, con ottime individualità e un punto di riferimento importante in attacco come la svedese Haak, inoltre hanno una ricezione e una difesa molto solida. Sono una squadra difficile da battere, lo abbiamo provato anche nelle sfide in campionato, quindi prevedo una serie equilibrata, ma siamo fiduciose perchè stiamo giocando bene e vogliamo iniziare forte questa semifinale."