Paola Egonu arriva al Palaverde: super sfida contro l'Imoco Volley

Lega Volley Femminile e Mastergroup sport daranno vita sabato sera, alle 20.30, al Palaverde alla grande sfida valida per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, tra le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley e le vincitrici della Coppa Italia Igor Novara.

Un big match che la scorsa stagione venne vinto a Novara dalle piemontesi al tie break, e poi si ripetè anche in finale di Coppa Italia e in finale Scudetto. Finora 20 confronti nella storia tra le due squadre (10 solo la scorsa stagione) con 13 vittorie Imoco e 7 per le piemontesi. Ex della sfida Fabris, Bechis e Folie nell'Imoco e Camera nell'Igor. Gli arbitri dell'incontro saranno La Micela e Cerra. Fino a venerdì 9 novembre i tagliandi saranno acquistabili sul circuito Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket, mentre sabato mattina, a partire dalle 10, sarà aperta la vendita al botteghino del Palaverde. Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili su www.legavolleyfemminile.it.

Daniele Santarelli, coach Imoco Volley, ha commentato la partita con queste parole: «Arriviamo in buona forma al primo evento importante dell'anno, siamo contenti di giocarlo in casa nostra perché è sempre bellissimo disputare le partite al Palaverde di fronte al nostro pubblico e mi aspetto tanta gente a incitarci, una spinta importante per noi e per la squadra, potrebbe essere quel quid in più per darci la forza di vincere questo trofeo. Lo scorso anno siamo state le due squadre più forti, anche in questo inizio di stagione abbiamo mostrato qualcosa di più, ma la stagione è ancora lunga e non mancheranno le antagoniste. Domani vogliamo entrambe giocare una bella pallavolo per continuare a mostrare il grande spettacolo di questo sport che sta facendo innamorare tante persone, sono sicuro sarà una bellissima partita tra due grandi squadre. Cosa servirà per vincere? Tanta attenzione ai dettagli che faranno la differenza in un match dove il talento è tantissimo e l'equilibrio anche. Ci sarà da divertirsi». Anna Danesi, centrale Imoco Volley, concorda con il suo allenatore: «Si affrontano al Palaverde le due squadre che lo scorso anno si sono dimostrate le più forti, ma penso che noi e l'Igor anche quest'anno saremo destinati ad affrontarci spesso perché penso che siamo ancora le due squadre da battere nella stagione italiana. Sarà un po' strano all'inizio affrontare avversarie con cui abbiamo vissuto tanti mesi da compagne di nazionale, ma dopo la prima palla di là della rete ci saranno solo avversarie da battere, poi magari ci si saluterà dopo la partita. Chi è la favorita? E' presto per conoscere i veri valori delle due squadre che sono al completo solo da due settimane, stiamo studiando le caratteristiche di gioco di Novara, ma è un match che viene molto presto quindi non saprei indicare una favorita. Loro hanno avuto meno giocatrici ai Mondiali quindi saranno un po' più avanti da questo punto di vista, noi avremo la spinta del "nostro" Palaverde e del pubblico, quindi è una sfida equilibratissima, che vinca il migliore sperando ovviamente di alzare noi la coppa!»