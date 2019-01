Imoco Volley: sfida alla capolista Novara, anticipo extra-lusso

Big match imperdibile per l'anticipo della quarta giornata di ritorno. A Novara l'Imoco Volley sfiderà sabato sera alle ore 20.30 l'Igor Gorgonzola nella "classica" che nelle ultime due stagioni ha aggiudicato tutti i trofei nazionali.

L'Igor è attualmente al primo posto con 37 punti, seguita da Scandicci a 36, con l'Imoco Volley a quota 34, ma con una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo. Nei due precedenti stagionali una vittoria per parte, con le Pantere di Conegliano che hanno vinto in Supercoppa 3-1 e l'Igor che ha vinto al Palaverde in campionato all'andata con lo stesso risultato. In totale 22 precedenti tra le due squadre con 13 vittorie di Conegliano e 9 di Novara. L'Imoco Volley sarà al completo per la trasferta in terra piemontese e sarà seguita da un centinaio di tifosi da Conegliano. Il match si potrà vedere in diretta televisiva su Rai Sport HD e ascoltare in diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 e www.radioconegliano.it).

A poche ore dall'inizio del match, coach Santarelli commenta l'incontro con queste parole: «Continua il nostro gennaio a dir poco impegnativo con questo match importante a Novara. Stiamo attraversando un buon periodo, la vittoria di Lodz è stata fondamentale per il nostro cammino in Champions, ora ci aspetta questa bella sfida, una classica ormai, con l'Igor Novara e ci teniamo a fare bene perché l'avversaria è stimolante e la partita sarà bellissima da vivere per il pubblico e da giocare per le atlete in campo. Non è una sfida decisiva ovviamente, ma Conegliano-Novara non è una partita qualsiasi ed entrambe le squadre vorranno dare il massimo, anche perché si tratta di un test importantissimo in vista del week end di Coppa Italia dove invece si giocherà per un trofeo. Stiamo lavorando in questa prospettiva per migliorare un po' in tutti gli aspetti del gioco, anche se quello su cui ci stiamo concentrando di più è la continuità perché troppe volte ancora alterniamo picchi di gioco altissimi con cali di rendimento che contro certe avversarie non ti puoi permettere».