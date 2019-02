Imoco Volley torna in campo per la sfida contro Lardini Filottrano

Sabato 16 febbraio andrà in scena la settima giornata del girone di ritorno al Palaverde, secondo match consecutivo in casa per le Pantere che dopo la vittoria con Chieri ricevono la Lardini Filottrano.

Squadra al completo per coach Santarelli. Arbitrano l'incontro Pecoraro e Gnani. L'Imoco Volley è prima in classifica con 43 punti, Filottrano undicesima con 11 punti e nell'ultimo turno ha perso in casa 3-0 con l'altra capolista Novara. In campo l'ex Anthi Vasilantonaki. All'andata a Osimo vinse l'Imoco per 3-0. Diretta video Lvf Tv in video streaming e Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley. Casse del Palaverde aperte dalle 19, vendita online fino a sabato alle ore 12 sul sito www.imocovolley.it. Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Veniamo da una settimana di lavoro molto positiva, finalmente abbiamo potuto usufruire di una settimana intera di lavoro e sono molto soddisfatto perché abbiamo potuto fare un importante lavoro tecnico e di recupero per alcune atlete che non si erano mai fermate da inizio anno. Sono stati giorni produttivi ed ora siamo pronti per questo match con Filottrano. Loro hanno fatto qualche cambiamento nel mercato invernale e sono a caccia di punti, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso e vogliamo fare una bella gara per mantenere il primo posto. Scenderanno in campo alcune ragazze che domenica non hanno giocato, proseguiremo con l'intento di ruotare tutte le giocatrici a disposizione in vista delle prossime sfide, ma con la consapevolezza di dover fare una partita di sostanza. Abbiamo il vantaggio del sostegno del nostro pubblico, che domenica scorsa con Chieri nonostante non fosse una partita di cartello è stato semplicemente incredibile».

Sabato sarà Avis Day al Palaverde all'interno del weekend "Dono&Sport" che vedrà la tradzionale sensibilizzazione al tema della donazione del sangue sabato per Imoco Conegliano-Lardini Filottrano e domenica per De' Longhi Treviso Basket-Pompea Mantova. Assisteranno alla gara circa 800 donatori Avis e ci sarà al Palaverde unn ricco programma con scambio di doni nel prepartita, la mascotte Oscar, gadgets, materiale informativo e le due squadre entreranno in campo alla presentazione con le t-shirt AVIS che poi lanceranno al pubblico.