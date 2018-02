Trasferta insidiosa per l'Imoco Volley: l'anticipo di campionato è contro la Liu Jo

CONEGLIANO Reduce dalla maratona vincente di Champions con il Fenerbahce al Palaverde mercoledì, l'Imoco Volley si sta preparando a Modena in vista del match di campionato (settima giornata di ritorno della Serie A1, arbitri Luciani e Cerra) di sabato sera in anticipo al PalaPanini contro la Liu Jo alle 20.30.

La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD (satellite e digitale terrestre) con aggiornamenti su Radio Conegliano (90.6 mhz) e sulle pagine social di Imoco Volley. La squadra di coach Santarelli sarà al completo (a parte la lungodegente Folie) per affrontare una delle due squadre (con Monza) che hanno battuto l'Imoco in campionato, l'unica che, nel match d'andata, l'ha fatto al Palaverde (3-2). Nell'ultimo match di campionato le Pantere (prime in classifica con 47 punti) hanno vinto 3-0 in casa con Busto Arsizio, mentre Modena (sesta con 29 punti) ha vinto a Legnano 3-2. Un pullman di tifosi NPU seguirà la squadra in terra emiliana. Coach Santarelli commenta con queste parole il match poche ore prima del fischio d'inizio: "All'andata fu una partita strana, una delle partite che ci ricordiamo bene perchè è tra le poche che abbiamo perso e si sà che le sconfitte restano più impresse, specie quest'anno dove finora per fortuna sono molto meno delle vittorie. Giocammo male i primi due set, poi nella seconda parte vincemmo terzo e quarto agevolmente per finire sotto nel tie break. Vogliamo riscattare quella partita e soprattutto continuare il nostro cammino, consapevoli che Modena nonostante abbia recentemente perso Calloni sia una squadra forte e ulteriormente potenziata dagli interventi sul mercato. Ma anche noi siamo forti e l'abbiamo dimostrato, quindi andiamo a Modena per vincere. Sappiamo di dover bilanciare un po' le energie dopo il grande sforzo di mercoledì e anche i prospettiva Coppa Italia anche se dopo Modena avremo tutta una settimana per recuperare, pertanto deciderò la formazione solo dopo gli ultimi allenamenti tenendo conto della condizione della mia squadra."