Le Pantere dell'Imoco tornano a sorridere: Liu Jo sconfitta in tre set al Palaverde

VILLORBA Iniziano i play-off al Palaverde con la classica sfida alla Liu Jo Modena, e le Pantere tornano a ruggire con una grande prestazione di squadra, ottimo viatico per gara2 di domenica prossima al PalaPanini e anche per la gara di andata dei play-off di Champions mercoledì ancora al Palaverde con la Dinamo Kazan.

Nel primo set l’avvio è preponderante per il servizio dell’Imoco che dà problemi pesanti alla ricezione ospite, in chiara difficoltà dall’inizio: 9-5 il primo break gialloblù. L’attacco di casa marcia spedito, capitan Wolosz (MVP del match) detta i ritmi e varia il gioco dando spazio alle sue attaccanti. Un’ottima Danesi è presente a muro e va a segno anche in attacco (11-5). Coach Fenoglio ferma il gioco, ma continuano i problemi per la Liu Jo contro il gioco veloce delel Pantere che martellano ancora: 15-10 con Fabris, poi ancora Anna Danesi va a segno (17-11). La ricezione di casa funziona bene a differenza di quella modenese, ne beneficia Bricio (6 punti personali nel set) per il 18-11, Asia Wolosz gioca in maniera spumeggiante variando ritmo e scegliendo sempre l’attaccante giusta: esce Pietresen, dentro Montano, ma la musica non cambia. Bricio piazza il 20-12. La chiusura è di Danesi, 25-16 per un’Imoco capace del 70% in attacco, mentre Modena è ben sotto la sufficianza in ricezione.

Secondo set con l’Imoco che vuole mettere subito in chiaro le cose e va avanti 2-0 (muro Bricio), poi continuano gli errori di Modena che è costretta anche a portare Barun a ricevere. Conegliano vola 10-6 con Wolosz che dà respiro al gioco servendo Folie e Danesi spesso e volentieri: time out di coach Fenoglio. Fabris attacca bene e si fa sentire anche a muro, l’Imoco dilata il vantaggio fino al 20-12. Wolosz continua a divertirsi e scatena ancora tutte le sue attaccanti, mentre la Liu Jo è fin troppo arrendevole fino al 25-16. Terzo set con Modena che fatica ancora in avvio e va sotto 3-0 dopo un muro di Bricio in apertura. Fabris sfrutta il gioco veloce di Wolosz per concretizzare un paio di contrattacchi importanti e l’Imoco dopo voli di De Gennaro allunga fino al 5-1. Sussulto di Modena con Heyrman e Montano, la Liu Jo risale a -2 (8-6), ma è un fuoco di paglia. Kim Hill mette in difficoltà la ricezione con le sue battute velenose, Danesi a muro e in attacco ricaccia indietro la Liu Jo che poi sbaglia ancora due volte con palle out di Barun: Conegliano torna a+5 (11-6). Le Pantere sono ordinate e precise in tutti i fondamentali, ricevono bene e permettono a Wolosz di continuare a sbizzarrirsi: l’allungo decisivo è quello del 14-7 con Samy Bricio, poi Hill e compagne devono solo controllare e chiudono in scioltezza con un triplo 25-16.