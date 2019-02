Imoco Volley sfida Lodz al Palaverde: ultimo treno per l'Europa

È il match finale della Pool D, sesta giornata, una partita cruciale per l'Imoco Volley, solo con una vittoria e con risultati positivi dalle altre Pool nel pomeriggio le Pantere possono sperare nella qualificazione tra le tre migliori seconde. Su www.cev.eu le classifiche dei gironi e il programma delle partite.

Dopo la vittoria di domenica a Milano contro il Club Italia, le Pantere sono prime da sole nella classifica di A1. Team al completo per coach Daniele Santarelli. Nella partita di andata in Polonia, Imoco Volley vinse 3-0 (Fabris 16 punti, Bociek 13 punti). Gli arbitri dell'incontro sono lo svizzero Wolf e il greco Gherotodoros. La partita verrà trasmessa dal vivo in Italia su Dazn (a pagamento in streaming) e in radio su Radio Conegliano, ed è "partita della settimana" per eurovolley.tv. Biglietti in vendita al Palaverde dalle 19. Online (www.imocovolley.it) fino alle 12.00 di martedì. Valentina Tirozzi, schiacciatrice di Imoco Volley commenta la gara con queste parole: «Abbiamo solo un risultato disponibile, la vittoria e possibilmente il 3-0, solo in questo modo possiamo sperare nella qualificazione. Quindi noi dobbiamo solo fare il nostro dovere, fare una bella partita e vincere. Purtroppo i risultati degli altri campi non dipendono da noi, dobbiamo rimpiangere i punti persi nelle due partite contro Schwerin, ma ormai è acqua passata e dobbiamo solo aspettare i risultati degli altri gironi perché la qualificazione ora non è solo nelle nostre mani». Domenica prossima big match di campionato al Palaverde, Imoco Volley-Savino del Bene Scandicci alle 17.00. Prevendita già attiva al Palaverde (lunedì-venerdì 16-18.30 Uffici Imoco sul retro) e on line su www.imocovoley.it, sezione biglietteria, oltre che nelle rivendite Viva Ticket.