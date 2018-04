Lutto in casa Imoco Volley: morto il papà di coach Santarelli

CONEGLIANO Sono ore di grande tristezza in casa Imoco. Dopo la gioia per l'impresa sul campo di Kazan che ha regalato alle Pantere l'accesso alle Final Four di Champions League, una terribile notizia si è abbattuta sulla squadra trevigiana.

Proprio nelle stesse ore in cui l'Imoco conquistava una delle vittorie più importanti della sua stagione, è improvvisamente scomparso nella sua casa di Foligno il papà di Daniele Santarelli, amatissimo coach dell'Imoco. La società, lo staff, le atlete e tutta la grande famiglia di Imoco Volley non hanno potuto far altro che stringersi immediatamente attorno al loro allenatore e alla moglie Monica De Gennaro in un momento di profondo dolore. Le condoglianze a tutta la famiglia Santarelli stanno arrivando in queste ore da tantissimi team pallavolistici d'Italia. Sabato, nella partita contro Scandicci al Palaverde, verrà osservato un minuto di silenzio e la squadra giocherà con la divisa listata a lutto.