L'Imoco Volley si fa bella: presentate le nuove maglie Joma per le Pantere

Joma Sport e l’Imoco Volley hanno presentato venerdì, nella splendida cornice del Palaverde, le divise firmate Joma che scenderanno in campo con le Pantere in questa stagione. Il dr. Mirko Annibale, Responsabile Italia di Joma, ha svelato assieme a coach Santarelli e alle Pantere le maglie volley Joma in sublimatico. Sono 100% made In Italy e prodotte con un tessuto tecnico innovativo che rende i colori particolarmente brillanti. Il nuovo modello, studiato appositamente per la pallavolo di alto livello, ha una vestibilità aderente che si adatta perfettamente ai movimenti delle giocatrici, supportando al meglio la performance. Come da tradizione, la maglia home sarà a base blu e la away di colore giallo. Entrambe sono impreziosite da dettagli grafici tricolore che celebrano lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. Presente anche la pantera, simbolo della società veneta, inserita nella moderna texture che rende le divise Joma – Imoco Volley 2019-2020 particolarmente eleganti.

Gallery