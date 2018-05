Imoco Volley: dalla prossima stagione cambiano le regole per la Champions League

CONEGLIANO Il board Cev riunito a Kazan, in seguito ai recenti incontri con i "top club" europei tra cui l'Imoco Volley, ha deliberato oggi il nuovo "format" della Cev Champions League che entrerà in vigore nella prossima stagione 2018/19.

Innanzitutto è stato istituito un "ranking" per nazioni, in base a risultati del campo e valore globale del movimento nazionale (investimenti, pubblico, ecc), in cui l'Italia risulta al primo posto e di conseguenza le sue tre formazioni qualificate (Imoco Volley con Igor Novara e Savino del Bene Scandicci) non dovranno giocare i turni preliminari e verranno inserite direttamente nella Fase a Gironi, denominata 4Th Round. Previsti cinque gironi da quattro squadre ciascuno (20 squadre, 18 ammesse di diritto, due provenienti dai "preliminari"), passano il turno le prime due di ogni girone che si qualificano per i Quarti di Finale con partite di andata e ritorno. Qui scatta un'altra grande novità, dal prossimo anno infatti anche la Semifinale si giocherà con partite di andata e ritorno e verranno abolite le Final Four per passare a una "Grand Finale" dove si sfideranno le vincenti della semifinale con in palio, in gara secca (campo neutro), il titolo di Campione d'Europa.