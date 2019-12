Imoco Volley torna in campo: sfida in trasferta a Perugia

Dopo le fatiche del Mondiale, l'Imoco Volley è partita in una formazione inedita per Perugia, dove giovedì 12 dicembre, alle 20.30, affronterà la Bartoccini Perugia nel recupero della nona giornata di campionato. Sarà una sfida un testa-coda, si affronta infatti l'Imoco prima con 26 punti (9 vittorie su 9 giocate) e la squadra umbra che staziona all'ultimo posto con 5 punti (1 vittoria e 8 ko). E' una sfida inedita tra le neopromosse umbre e le Pantere gialloblù.

Il rientro dopo le fatiche del Mondiale per Club ha lasciato parecchie scorie fisiche e acciacchi vari nelle atlete dell'Imoco Volley che hanno giocato 5 gare in sei giorni in Cina. Precauzionalmente quindi sono state convocate per la trasferta in Umbria alcune "Panterine" dell'Imoco Volley Pool Piave San Donà che potranno essere schierate in rosa in caso di defezioni. Si gioca al PalaBarton di Perugia alle 20.30, arbitri Gasparro e Cesare, diretta LVF TV e Pmgsport.it e sui social di Imoco Volley e Pmgsport.

Domenica al Palaverde, invece, si giocherà l'11° giornata di Serie A1 alle ore 17 tra l'Imoco Volley e la Real Mutua Fenera Chieri. Prevendita per il match già attiva al Palaverde, uffici Imoco Volley sul retro, fino a venerdì tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30. Vendita fino a domenica alle 12.00 on line su www.imocovolley.it e www.vivaticket.it e nei punti vendita VivaTicket. Domenica casse aperte dalle 15.30. Dopo la partita verrà celebrata con i tifosi, con gli sponsor e con tutti i sostenitori la fantastica conquista del Mondiale per Club ottenuta domenica in Cina dalle Pantere gialloblù. Prosecco Doc, panettone, cartoline da autografare e la Coppa di club Campione del Mondo sarà esposta e fatta vedere a tutti dal vivo dalle campionesse dell'Imoco Volley mentre sul maxi-schermo del Palaverde scorreranno le immagini più belle della vittoria mondiale.