Le Pantere tornano in campo a Santo Stefano: al Palaverde arriva Pomì Casalmaggiore

VILLORBA A Santo Stefano torna il grande volley al Palaverde, come da tradizione un 26 dicembre di spettacolo e di grande partecipazione di pubblico che a partire dalle ore 17.00 potrà assistere al match tra le Pantere dell’Imoco Volley e la Pomì Casalmaggiore valido per la prima di ritorno della A1 femminile. L’Imoco, che sarà ancora senza Folie al centro (oltre a Easy), nell’ultimo turno di campionato ha vinto sabato scorso 3-0 con Pesaro, mentre la Pomì è a sorpresa nelle parti basse della classifica con 10 punti e nell’ultima di andata ha perso 3-1 a Modena. All’andata al PalaRadi l’Imoco vinse per 3-0.

Nel prepartita da non perdere durante il riscaldamento l’esibizione natalizia dell’Enocoro, che porterà al Palaverde la magica atmosfera del Natale. L’Enocoro, diretto dal maestro Renato Gava, è il coro musicale del Cerletti di Conegliano. L’I.S.I.S.S. “G.B.Cerletti” di Conegliano, storicamente conosciuto come la Scuola Enologica, fu istituito nel 1876, la prima in Italia. La sede fu istituita a Conegliano in quanto luogo di produzione, insieme a Valdobbiadene, del vino Prosecco. Tra i fondatori figura Carpenè Malvolti, tra i docenti e presidi il prof. Luigi Manzoni fondatore appunto dell’incrocio Manzoni. Tra gli studenti illustri il Governatore Luca Zaia e anche il Presidente di Imoco Volley Piero Garbellotto. L’ Enocoro ha recentemente partecipato al progetto voluto dalla Ministra della Pubblica Istruzione Fedeli, progetto che ha portato il coro a cantare presso il Ministero per la Giornata della Musica e delle Arti dove si è brindato con lo spumante prodotto proprio dal Cerletti. I botteghini del Palaverde apriranno il 26 dicembre alle ore 15.30. Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Info e prezzi su www.imocovolley.it