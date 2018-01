Imoco Volley: alla Befana le Pantere ritrovano sulla strada ancora Il Bisonte Firenze

CONEGLIANO Terza sfida in meno di venti giorni e quarta stagionale tra Imoco Volley e Il Bisonte Firenze per il primo match del nuovo anno delle Pantere, questa domenica 7 gennaio alle ore 17 al Mandela Forum di Firenze (arbitri Oranelli e Piperati). E' la seconda giornata di A1 e l'Imoco capolista affronta le agguerrite toscane, capaci il 30 dicembre di sbancare il Palaverde per 3-2 nel ritorno di Coppa Italia (terza sconfitta su venti gare stagionali per le Pantere), anche se per il team gialloblù è stato un ko indolore visto che bastava un set per la qualificazione alla Final Four. Ma Firenze, battuta negli altri due precedenti di quest'anno 3-1 nell'andata di campionato e 3-0 il 20 dicembre al Mandela Forum nell'andata di Coppa Italia, è una delle squadre che finora ha creato più grattacapi alla squadra di coach Santarelli che affronterà questo match ancora senza Folie e con il nuovo rinforzo statunitense Simone Lee in attesa di sbarcare in Italia nei prossimi giorni.

DICHIARAZIONI

Coach Daniele Santarelli: "Ci siamo riposati un po', tre giorni per staccare dopo aver giocato tante partite ci voleva tirare un po' il fiato ed essere pronti a ripartire per un gennaio e febbraio con una gara ogni tre giorni. Un ritmo comunque che conosciamo bene, siamo pronti per ricominciare e rituffarci nel doppio fronte campionato-champions. Ci aspetta per uno scherzo del calendario ancora una partita con Firenze, è la terza in pochi giorni, non è il massimo per entrambe le squadre, ma sarà comunque un'altra partita da vincere; l'altra sera abbiamo perso con loro, ma in maniera fortunatamente indolore, comunque le conosciamo bene, sono una squadra che difende tantissimo e con loro bisogna avere tanta pazienza, capacità di gestire scambi lunghi senza avere fretta. Domenica ci aspetta quindi subito un match difficile perchè oltre alle loro qualità che conosciamo loro dopo la bella prova al Palaverde saranno cariche e vorranno fare risultato in casa loro, ma noi andremo lì pensando a noi stesse e al nostro gioco per iniziare l'anno nuovo con una bella vittoria".

Samantha Bricio, schiacciatrice messicana dell'Imoco: "Ci siamo rilassate un po' per il Capodanno, serve ogni tanto staccare un po' la spina, sono stata a Londra con qualche compagna di squadra e ci siamo divertite, ma ora siamo pronte per tornare in campo e riprendere perchè c'è davanti a noi un tour de force con tante partite importanti da giocare a partire da domenica. Firenze la conosciamo bene, è una squadra che lotta e difende in ogni partita, è sempre complicato giocarci contro, ma penso che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere a Firenze e cominciare bene l'anno nuovo in campionato".

MEDIA

Diretta LVF TV in video streaming (su abbonamento, attive le offerte per il girone di ritorno, info su www.legavolleyfemminile.it) e diretta Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it). Aggiornamenti sulle pagine social di Imoco Volley.Differita martedì alle 21.00 su Eden Tv (canale 86 ddt).

TRASFERTA TIFOSI

NPU in trasferta a Firenze , partenza alle 9.30 da Conegliano, parcheggio Interspar, e alle 10 da Treviso Nord. Info presso Paolo Sartori 3898321644.