Le Pantere tornano a ruggire: la nuova Imoco Volley si presenta ai suoi tifosi

CONEGLIANO Come di consueto sarà un "primo giorno di scuola" a ranghi ridotti, visto che su quattordici atlete che compongono il roster della nuova squadra, solo cinque potranno essere presenti poichè le altre saranno impegnate con le nazionali o si aggregheranno più avanti nel corso del precampionato.

Lunedì quindi saranno al lavoro la messicana Samantha Bricio, che già da qualche setimana è a Conegliano per lavorare con lo sTaff del Centro Kinè per il completo recupero della caviglia infortunata nei play off della scorsa stagione, le confermate Elisa Cella (schiacciatrice) e Silvia Fiori (libero), e due nuovi arrivi, la centrale Laura Melandri (ex Bisonte Firenze) e l'opposto Anna Nicoletti, che ritorna Pantera dopo una stagione a Monza. Aggregate al gruppo delle "seniores" alcune giovani promettenti del Volley Pool Piave, il florido settore giovanile dell'Imoco Volley: Anna Pelloia (palleggiatrice), Eleonora Fersino (libero), Francesca Così e Sofia Ferrarini (centrale), Emma Cagnin (Sciacciatrice), Federica Carletti (schicciatrice). Nei giorni successivi ci sarà anche Chiara Mason (schiacciatrice) in ritiro con la nazionale di Beach Volley.

A fine agosto arriverà la greca Papafotiou, palleggiatrice, a metà settembre le due USA Megan Easy (di rientro dopo un anno in Cina) e Kimberly Hill, e in base al termine dei loro impegni con le Nazionali le altre atlete, cioè le azzurre Raphaela Folie, Monica De Gennaro e Anna Danesi, la croata Samanta Fabris, l'olandese Robin De Kruijf e la palleggiatrice polacca Asia Wolosz. Allenamenti al mattino a San Vendemiano e al pomeriggio al Palaverde. Lo staff tecnico è ricco di volti nuovi: il capo allenatore è Davide Santarelli, promosso dopo due anni da vice di coach Mazzanti (passato alla guida della Nazionale Italiana), i suoi collaboratori saranno il vice Alessio Simone e gli assistenti Valerio Lionetti e Milo Zanardo, mentre il preparatore fisico, ruolo particolarmente importante in questa fase della stagione, sarà per la terza stagione Terri Rosini.

Per la parte medica-fisioterapica, le giocatrici dell’Imoco Volley verranno seguite dallo staff del Centro Kinè di Antonio Poser e Alex Rossi, con sede a San Vendemiano dove venerdì 18 le suddette atlete convocate per il raduno effettueranno i test fisici. In special modo nel lavoro quotidiano le Pantere verranno seguite dai due confermati fisioterapisti Carlo Ramponi e Davide Venturin, con il coordinamento di Antonio Poser.Il settore medico vedrà all’opera tutti volti nuovi, il medico sociale sarà Vito Lamberti che fa parte del Centro Medicina Sportiva di Vittorio Veneto e con lui Francesco Mele, mentre l’ortopedico di riferimento sarà Alberto Vascellari che esercita nell’Ospedale di Oderzo.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Lunedì dalle 17.00 alle 18.30 al Palaverde si potrà acquistare l'abbonamento all'Imoco Volley 2017/18.

Dopo la prima fase dedicata alle prelazioni, che ha fatto registrare nel mese di luglio un +5% rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, e la "finestra" di lunedì 21, la vendita degli abbonamenti riprenderà venerdì 1 settembre negli uffici Imoco Volley al Palaverde gli abbonamenti per ogni ordine di posto, dalle 15.00 alle 18.30 (lunedì-venerdì). Info e prezzi su www.imocovolley.it

STAGIONE

Primo appuntamento con il campionato di A1 domenica 15 sul campo della Pomì Casalmaggiore, poi sarà subito tempo di Cev Champions League con l'andata del turno eliminatorio martedì 17 ottobre in Ungheria sul campo del Linamar, ritorno (ed esordio casalingo) sabato 21 alle 20.30 al Palaverde. Di conseguenza la seconda giornata di A1 Imoco-Bisonte Firenze, esordio casalingo di campionato al Palaverde, verrà posticipato al mercoledì 25 ottobre.