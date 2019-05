Imoco Volley: «Superate le centomila presenze al Palaverde»

Al termine della settima della storia, densa di soddisfazioni fuori e dentro il campo, l'Imoco Volley guarda con orgoglio a questo 2018/19 che ha confermato il club gialloblù nel "top" italiano ed europeo.

Sul campo i risultati parlano da soli con la conquista del terzo Scudetto (secondo consecutivo) e della seconda Supercoppa Italiana, della medaglia d'argento nella Champions League (terzo podio europeo in tre anni), massima competizione Europea, e la finale di Coppa Italia. Fuori dal campo sembra non esaurirsi mai il "boom" delle Pantere di Conegliano che hanno fatto il pieno di attenzione sui media e sui social network che registrano numeri in grande crescita (36.000 fans su Facebook, quasi 33.000 su Instagram, 7500 su twitter), con i post relativi alla Finale Scudetto che hanno avuto una portata complessiva di oltre 1 milione di visualizzazioni. Super anche l'audience-Rai della stagione delle Pantere, che sono state trasmesse 18 volte (tra dirette e repliche) dall'emittente nazionale per un totale di 1.789.478 spettatori televisivi. Ma l'orgoglio più grande è quello per l'ennesimo record di pubblico sbriciolato, che pone per il settimo anno su sette di storia l'Imoco Volley al primo posto nel panorama nazionale. Nel 2018/19 è stata superata la barriera dei 100.000 spettatori al Palaverde. Per l'esattezza nelle 25 partite tra Campionato, Supercoppa, Champions e Coppa Italia al Palaverde sono state registrate 101.496 presenze totali e una media 4.259 a partita (lo scorso anno 87.394), che salgono se si tiene conto solo del campionato (R.S.+P.Off) a una fantastica media di 4.463, con l'84% di riempimento del Palaverde.

Commentano così i "patròn" di Imoco Volley Maurizio Maschio e Enrico Polo, che sette fa ebbero l’intuizione di puntare sul volley. Da sempre infatti sono main sponsor della società: «Siamo molto orgogliosi di questa bellissima stagione - afferma Maurizio Maschio - che ci ha regalato grandissime soddisfazioni in campo e fuori. Nelle scorse ore abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgietti, una testimonianza dei passi da gigante fatti dal nostro sport che ha raggiunto risultati sportivi e di visibilità importantissimi. L'attenzione delle istituzioni, il seguito dei media, il pubblico sempre in crescita, sono tutti dati che confermano i valori positivi della pallavolo e sono uno stimolo a crescere ancora per tutto il movimento e per noi singoli club nello specifico».