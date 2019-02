Imoco, impresa riuscita: vince e vola ai quarti di Champions League

L'Imoco Volley compie l'impresa e riesce a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League battendo al Palaverde in tre set il Commercecon Lodz. La serata inizia subito bene. Dagli altri campi arrivano le notizie positive che tutti aspettavano con la sconfitta 3-0 di Kazan sul campo dell’Eczacibasi Istanbul e il set vinto dal Minsk in casa con l’altra squadra di Lodz, il Budowlani.

Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Fabris, Hill-Sylla, De Kruijf-Danesi, libero De Gennaro. Le Pantere fanno capire subito di essere in missione speciale e partono a razzo fino al 7-1. Efimienko (ex Imoco) e compagne subiscono il ritmo della squadra di coach Santarelli che con una Fabris infallibile (6 punti con 6/6 in attacco!)continuano a spingere (11-4). Robin De Kruijf fa male con il servizio, Hill trova buone combinazioni (15-4), ma è il ritmo di gioco di tutta la squadra a mettere k.o. le polacche (75% di squadra in attacco nel set) che non riescono a reagire a un’Imoco determinata e “cattiva”, fino al perentorio 25-11 che chiude il primo set. L’energia di Miriam Sylla, presente anche a muro, i colpi millimetrici di Kim Hill e le fast di De Kruijf tengono “on fire” le Pantere (8-5). Poi si scatena ancora Sam Fabris, ace per il break (11-7), poi arrivano un paio di difese monstre di De Gennaro e compagne che vengono trasformate con forza da De Kruijf e Hill (6 punti nel set) per un’altra spallata (15-8). Da lì non c’è più storia e Wolosz continua a smarcare le sue attaccanti, le percentuali restano altissime (anche Danesi continua al 100% in attacco) per un comodo 25-12 che avvicina il traguardo.

Serve un ultimo sforzo alle Pantere, mentre i tifosi polacchi (circa una sessantina) si fanno applaudire da tutto il Palaverde per le loro coreografie. Miriam Sylla va altissima e di potenza confeziona il primo break (6-3), poi viene affiancata da una scintillante De Kruijf e dalla “solita” Hill (12-5). Lodz prova a reagire timidamente con i muri di Efimienko, ma l’Imoco non cala un attimo la concentrazione (anche con qualche innesto dalla panchina) e continua a volare, dal 18-13 al 21-13 con un muro di Lowe, poi anche Folie va a segno con attacco e muro assieme a Sylla per il 23-13. Chiusura 25-15 con la bomba finale di Myriam Sylla e il Palaverde esulta. Alla fine bellissima festa in campo con i tifosi polacchi a cantare assieme a quelli gialloblù, perché “il nostro sport è differente”. Tirato un bel sospiro di sollievo, ora il Palaverde si concentra sul campionato, domenica sarà big match con Scandicci ancora in casa (ore 17.00) per mantenere la vetta in campionato. Della Champions si riparlerà con l’andata-ritorno dei Quarti di Finale (12 e 21 marzo), per Conegliano quattro avversarie possibili, Fenerbahce Istanbul, Eczsacibasi Istanbul, Vakifbank Istanbul e Igor Novara, le migliori prime dei cinque gironi. Sorteggio il 1 marzo in Lussemburgo.