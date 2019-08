Imoco Volley, tutto pronto per l'inizio della nuova stagione: comincia finalmente il raduno

Lunedì 26 agosto inizieranno gli allenamenti dell'Imoco Volley in vista della nuova stagione 2019/20 che vedrà le Pantere scendere in campo con lo scudetto di campionesse d'Italia sulle maglie. Sarà un "raduno" per tre sole atlete della rosa di quattordici che affronterà la stagione, visto che ben undici Pantere sono impegnate con le loro Nazionali, tra Europei e altre competizioni. Per indisponibilità del Palaverde, gli allenamenti nelle prime due settimane si svolgeranno nella palestra di Rua di Feletto ospiti della Polisportiva La Tartaruga, società che partecipa all'Imoco Volley School. Al lavoro da lunedì, ore 18, la confermata Eleonora Fersino (19 anni, libero) e due novità, la centrale Alexandra Botezat (21 anni, 196 cm, ex Busto Arsizio) e la palleggiatrice Giulia Gennari (23 anni, 184 cm, ex Pesaro, A2). Con loro da martedì si aggregherà la squadra di B1 dell'Imoco Volley San Donà.

STAFF TECNICO, CONFERMATI ALESSIO SIMONE E VALERIO LIONETTI IN PANCHINA E MARCO DA LOZZO PREPARATORE

La prima fase di preparazione vedrà anche l'assenza di coach Daniele Santarelli, che sarà impegnato per gli Europei con la sua Croazia. Saranno i confermati Alessio Simone (vice allenatore) e Valerio Lionetti (assistente allenatore), entrambi all'inizio della loro terza stagione sulla panchina gialloblù, e il Preparatore Fisico Marco Da Lozzo, al secondo anno a Conegliano, a gestire gli allenamenti della squadra nell'attesa del rientro di coach Santarelli, .

LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO

Sono in calendario tre amichevoli precampionato: il 21 settembre alle 17.30 a San Donà l'Imoco Volley affronterà alle 17.30 il Montecchio (Serie A2) nell'ambito della festa per i 50 anni del Volley Pool Piave San Donà. Il 16 settembre alle 20.30 al PalaBam di Mantova amichevole con la E' Piu' Pomì Casalmaggiore (A1). IL 28 settembre al PalaAnderlini di Modena alle 18.00 amichevole con Bergamo (A1). Il 27/28 settembre l'Imoco Volley Pool Piave di Serie B1 sosterra’ una due giorni di allenamenti congiunti al PalaAnderlini (e un'amichevole sabato 28 alle 15) con la B2 SDP Anderlini, per consolidare il proficuo rapporto di collaborazione tra le due società, leader nel panorama pallavolistico giovanile nazionale.

EVENTO SPECIALE A CORTINA

Il 14 settembre l'Imoco Volley al completo parteciperà a un grande evento a Cortina d'Ampezzo, per la quinta edizione di “Coop in piazza”, organizzata da Confcooperative Belluno e Treviso, denominata quest'anno: “Scoop! Community makes fun!”. Un appuntamento davvero atteso dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, che proporrà un’intensa giornata di eventi, fra show-cooking e degustazioni gourmet, al fine di promuovere le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. E poi spettacoli, musica e laboratori dedicati a famiglie e bambini. Molto suggestivi saranno i percorsi esperienziali, come la colazione con vista fra le montagne, in cui si potrà godere l’esclusività dei paesaggi mozzafiato che circondano Cortina. Tra gli eventi in programma, va segnalata la premiazione del Concorso Coop Gourmet che ha coinvolto gli Istituti Alberghieri, i Centri e le Scuole di Formazione Professionale delle Province di Belluno e Treviso nell’elaborazione di un piatto “cooperativo”. A presiedere la giuria di esperti, lo chef Carlo Cracco. Nel pomeriggio alle 16 è in scaletta la patecipazione delle campionesse d'Italia dell’Imoco Volley che promuoveranno l’importanza del fare squadra e della condivisione, partecipando alle degustazioni e cimentandosi in giochi a tema "coacktail" (rigorosamente a base di Prosecco DOC). In serata la grande attrice teatrale Lella Costa andrà in scena al Cinema Eden con l'acclamato spettacolo "Questioni di Cuore". La giornata si concluderà con lo Scoop! Party in piazza Angelo Dibona che animerà la piazza con il Fedro di Radio Piterpan.

ALTRI EVENTI PRECAMPIONATO

Il 22 settembre (orario da definre), all'interno della Festa dell'Uva in Piazza Cima a Conegliano la tradizionale presentazione della squadra al pubblico e ai tifosi. Il 29 settembre a Cavrie di San Biagio di Callalta, invece, il classico pranzo sociale del Gruppo Imoco e Antonio Carraro spa, con la presenza di squadra e staff dell'Imoco Volley