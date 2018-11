Imoco Volley: record di abbonamenti venduti, tifosi da sogno

Sono 2214, secondo il dato finale della Campagna abbonamenti "ImocoBoom", gli abbonati che hanno sbriciolato in queste ore un altro dei tanti record legati al pubblico che hanno contraddistinto i sei anni di storia del club gialloblù.

Una crescita di ben 140 abbonati rispetto alla scorsa stagione per l'Imoco Volley che conferma una volta di più il ruolo fondamentale che recita il pubblico del Palaverde nella realtà della squadra di Conegliano, premiata anche quest'anno da Lega volley femminile come "miglior pubblico d'Italia" per la scorsa stagione. «La campagna aveva come slogan "imocoBOOM" - il commento della società con i massimi dirigenti Piero Garbellotto, Pietro Maschio ed Elena Polo - ed è stato un vero e proprio boom di entusiasmo e passione. Aver aumentato la quota abbonati, che già era motivo di orgoglio per noi, superando il tetto delle 2200 tessere, è veramente fantastico ed è un'ulteriore conferma di come il nostro territorio sia sempre più contagiato positivamente da questo fenomeno-Imoco Volley. Per noi - continua la società - è importante il successo sul campo, ma lo è ancora di più il radicamento sul territorio e l'aspetto sociale del coinvolgere migliaia di giovani e famiglie attorno a questo entusiasmante sport. Perciò ringraziamo tutti coloro che hanno fatto l'abbonamento dando fiducia per tutta la stagione alle nostre Pantere e che hanno scritto un'altra pagina nel libro dei record del pubblico di Imoco Volley».