Daniele Santarelli confermato alla guida dell'Imoco Volley

CONEGLIANO Daniele Santarelli sarà l'allenatore dell'Imoco Volley anche per la prossima stagione sportiva. Dopo la conquista dello scudetto alla sua prima stagione a capo delle Pantere coneglianesi, la società ha proposto al trentasettenne allenatore di Foligno di rinnovare il suo contratto per altri dodici mesi.

Santarelli, che in queste ore si trova a Sorrento per passare qualche giorno di vacanza con la moglie Monica De Gennaro, ha ovviamente accettato l'incarico commentando il rinnovo con queste parole: "Il primo anno qui a Conegliano da capo allenatore è stata la realizzazione di un sogno che la società mi ha regalato. Io ce l’ho messa tutta ed ora sono onorato e felicissimo della conferma anche per la prossima stagione. Questo rinnovo della stima e della fiducia da parte dei presidenti è uno stimolo per cercare di riconfermarsi ai più alti livelli e una spinta a fare ancora meglio, anche se la concorrenza sarà sempre più agguerrita, su tutti i fronti. In questa annata si è creato un feeling speciale, una comunione di intenti, una fiducia e stima reciproca tra me e il club che va oltre l’aspetto lavorativo e professionale. Anche nei momenti difficili ho sempre avuto dalla società grande fiducia, mai mi sono sentito sotto pressione, ma sempre aiutato a crescere con i consigli e le attenzioni giuste. Questa serenità è stata la chiave più importante della nostra splendida stagione culminata con lo scudetto. Non finirò mai di ringraziare la società per questo. Adesso – continua Santarelli – ci aspetterà un’altra stagione molto impegnativa e con tanti obiettivi, non è mai facile riconfermarsi ai più alti livelli, ma continuando a crescere tutti e a spingere nella stessa direzione come fatto in questo primo anno sono convinto che potremmo ancora toglierci grandi soddisfazioni, insieme.“