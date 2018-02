Imoco Volley-Savino del Bene Scandicci, torna il campionato al Palaverde

TREVISO Dopo la parentesi della Coppa Italia e la trasferta vincente a Prostejov che ha dato all'Imoco la qualificazione ai play off a sei di Champions League (martedì a Novara la sfida che deciderà il primo posto nel girone), l'Imoco Volley capolista (49 punti) della A1 torna domenica al Palaverde alle ore 17.00 per il big match della 9° di ritorno di campionato, con la Savino del Bene Scandicci, terza in classifica (42 punti). Due ex in campo, Valentina Arrighetti per Scandicci e Laura Melandri per l'Imoco. All'andata finì 3-1 per le Pantere in terra toscana, mentre i precedenti totali parlano di 5 vittorie gialloblù contro 2 delle fiorentine. Imoco Volley al completo per un match dove si prevede un gran contorno di pubblico che assieperà le tribune del Palaverde.

DICHIARAZIONI COACH SANTARELLI

"Mercoledì era un match rischioso dal punto di vista mentale e fisico dopo la delusione e la fatica della Coppa Italia, ma la rosa si è confermata importante e abbiamo avuto la dimostrazione di quale sia la qualità della nostra squadra che può permettersi tante soluzioni. Ora ci concretiamo su Scandicci, è una squadra molto temibile, forte come organico e con giocatrici importanti, di personalità e talento, capaci di dare fastidio a chiunque. Noi però vogliamo vincere, ci teniamo a finire primi la regular season, ma sappiamo che sarà dura e ci vorrà una prestazione importante da parte di chi scenderà in campo. Speriamo che il pubblico risponda bene, confidiamo nell'apporto dei nostri tifosi che sono stati sempre straordinari perchè la carica della nostra gente è per noi una grande arma in più."

INIZIATIVE COLLATERALI

Ricchissimo il programma a contorno del match di domenica: si inizia con l'esibizione pre-gara dei 40 bambini del Piccolo Coro di Conegliano, contemporaneamente si fa prevenzione con gli elettrocardiogrammi gratuiti offerti nell'infermeria del Palaverde da Amici del Cuore. La partita sarà caratterizzata dalla presenza dei volontari di AVIS per sensibilizzare alla donazione del sangue, ed oltre 700 donatori di Treviso e Provincia saranno in tribuna a tifare Pantere. Lo sponsor di giornata è Kiwiny, l'azienda di succhi a base di kiwy bio che farà giocare il pubblico negli intervalli e premierà l'MVP. Il match verrà anche preceduto da una delle meritorie iniziative del club Cuoredarena, con la foto della squadra assieme ai rappresentanti della onlus Oltre il Labirinto che aiuta bambini autistici e famiglie, e vendita dei cuori griffati Pantere per l'ottava edizione di "Un Cuore per l'Autismo".