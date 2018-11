Champions League: l'Imoco Volley finisce nel girone D

Si sono svolti venerdì 2 novembre a Budapest durante l'European Volley Gala della Cev i sorteggi dei gironi di Cev Champions League 2018/19, ai quali Imoco Volley è qualificata di diritto in quanto Campione d'Italia.

Le Pantere, finaliste del 2017 e semifinaliste nel 2018, sono state inserite nella Poule D, e avranno come avversarie uscite oggi dall'urna le polacche del Commercecon Lodz, le tedesche del Palmberg Schwerin, e in un "derby" tutto italiano la Savino del Bene Scandicci. Il girone inizierà mercoledì 21 novembre (data da confermare) al Palaverde, le altre gare casalinghe per l'Imoco Volley saranno al Palaverde nel quarto turno il 6 febbraio e nel sesto e ultimo turno il 26 febbraio, sempre alle 20.30. Gare fuori casa il secondo e terzo turno (18/19/ o 20 dicembre - 22/23 o 24 dicembre), e il quinto turno (19/20 o 21 febbraio). Le date e gli orari non sono ancora ufficiali, suscettibili di variazioni per la programmazione televisiva. La formula: 5 gironi di 4 squadre, partite andata e ritorno, passano ai quarti di finale le prime due di ogni girone. Dopo i quarti con andata e ritorno, la novità dell'anno è l'abolizione della Final Four e anche la semifinale si giocherà con andata e ritorno. Finale in gara secca in campo neutro.