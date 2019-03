Champions League: l'Imoco affronterà Istanbul ai quarti di finale

Si sono svolti venerdì 1 marzo in Lussemburgo i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. L'Imoco Volley, qualificatasi tra le migliori seconde, ha avuto in sorte dall'urna l'accoppiamento con l'Eczacibasi Vitra Istanbul, gara di andata il 12,13 o 14 marzo al Palaverde, ritorno 20 o 21 in Turchia.

La vincente di Imoco-Eczacibasi giocherà (con gara di andata in casa) la semifinale contro chi prevarrà nell'altro quarto di finale tra Savino del Bene Scandicci-Fenerbahce Istanbul. Gli altri quarti di finale vedranno di fronte nella parte alta del tabellone Stoccarda-Igor Novara e Dinamo Mosca-Vakifbank Istanbul. Le vincenti si affronteranno in semifinale. L'Eczacibasi Istanbul è uno dei top club europei, ha vinto la Pool B con 6 vittorie su 6 incontri e 17 punti (un solo punto perso nel 3-2 ottenuto sul campo dell'Ekaterinemburg). Nelle fila della corazzata turca spicca Tijana Boskovic, la formidabile opposta serba campionessa mondiale 2018, ma il coach brasiliano Motta può contare su tante fuoriclasse come l'eterna Godze Yilmaz, la schiacciatrice Usa Larson, la coreana Yeon Koung Kim e l'ex Pantera Lauren Gibbemeyer. Nella sua storia l'Eczacibasi ha vinto 16 volte il Campionato turco (Sultanlar Ligi), 7 volte la coppa di Turchia, 3 Supercoppe, 1 Champions League (2015), 1 Coppa Cev (2018), 1 Coppa Coppe (1999), 2 Mondiali per Club (2015-2016).