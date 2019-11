Imoco Volley: una settimana in trasferta tra campionato e Supercoppa

Una vera e propria tournée attende l'Imoco Volley nella prossima settimana: visti gli impegni in trasferta a Novara (sabato 9), Cuneo (martedì 12) per il campionato e a Milano (sabato 16) per la Supercoppa con Novara, società e staff hanno optato per una lunga trasferta che inizierà questo venerdì dopo l'allenamento pomeridiano al Palaverde.

Si partirà per Novara dove l'indomani alle 20.30 è prevista la sfida per la sesta giornata di A1 con l'Igor Gorgonzola. Domenica 10 si resta a Novara per il giorno di riposo, lunedì 11 dopo una sessione di allenamento mattutino a Novara partenza per la vicina Cuneo e allenamento serale al PalaBreBanca. Martedì 12 alle 20.30 partita per la 7° giornata con la Bosca San Bernardo, il giorno seguente riposo a Cuneo, dove al mattino di giovedì 14 è programmata una seduta di pesi. Poi partenza per Milano, allenamento serale al Centro Pavesi (la sede del Club Italia), bissato anche venerdì 15 pomeriggio. Sabato 16 allenamento all'Allianz Cloud di Milano, il palasport dove in serata alle 20.30 si giocherà la Supercoppa, con in palio il primo trofeo stagionale tra Imoco e Igor Novara. A fine gara il rientro a Conegliano per la meritata domenica di riposo, per poi riprendere lunedì al Palaverde in vista del primo match di Champions martedì 19 in casa (20.30) con Budapest.

QUALIFICAZIONI TOKYO 2020, I GIRONI

Tante Pantere dell'Imoco Volley impegnate nelle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a gennaio con le loro nazionali. Due gironi da quattro squadre, le prime due giocano semifinali, poi la finale per l'unico posto disponibile. Si giocherà ad Apeldoorn (Olanda) dal 5 al 12 gennaio. Le padrone di casa con la "nostra" Robin De Kruijf (e il nuovo coach italiano, Caprara) avranno di fronte la Polonia della capitana dell'Imoco Joanna Wolosz, la Bulgaria e l’Azerbaijan. Nell'altro girone c'è la Turchia dell'italiano Guidetti che dovrà vedersela con Jennifer Geerties e la sua Germania, il Belgio e la Croazia che avrà ancora in panchina il coach dell'Imoco Volley Daniele Santarelli, confermato alla guida della nazionale croata nei giorni scorsi.