Torna il campionato: nuova sfida per l'Imoco Volley al Palaverde

Dopo la vittoria di sabato nella Supercoppa, le Pantere tornano mercoledì 14 novembre nella loro "casa", il Palaverde, alle 20.30 per riprendere il cammino in campionato dove tra turno di riposo e match rinviato proprio per la Supercoppa, la squadra gialloblù ha finora disputato solo due gare (entrambe vinte 3-0).

Mercoledì sera andrà in scena in infrasettimanale la 5° giornata di A1, avversaria la rinnovata Zanetti Bergamo, l'ex squadra della Pantera Miriam Sylla, che dopo quattro match è ancora ferma a zero punti. Gli arbitri dell'incontro saranno Rapisarda e Jacobacci. Biglietti ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto, apertura casse del Palaverde dalle ore 19. Vendita online aperta solo fino a mercoledì mattina. Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Iniziamo da questa settimana un lungo ciclo che ci vedrà giocare ogni tre giorni, sarà importante quindi restare sempre concentrate ed essere capaci di interpretare le partite cercando di imporre il nostro gioco e avere continuità nella performance e nei risultati. Sono contento del lavoro fatto finora dalla squadra che ci ha portato a vincere il primo trofeo, una Supercoppa che ci dà il morale giusto per affrontare questo impegnativo tour de force, a partire dalla sfida di domani con una Bergamo che arriverà al Palaverde agguerrita, perché loro vengono da un inizio difficile quindi saranno desiderose di riscatto, ma nel contempo non avendo nulla da perdere potranno esprimersi senza grandi pressioni e saranno pericolose».