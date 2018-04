Infortunio per Bellicchi: Cetilar Villorba Corse deve cambiare l'equipaggio della Dallara

VILLORBA Cambia l'equipaggio di Cetilar Villorba Corse al volante della Dallara di classe LMP2. Il team dovrà sostituire Andrea Bellicchi a causa di un problema fisico alla schiena emerso durante l'ultima gara a Le Castellet, non grave ma che necessita di un periodo di riposo e che quindi obbliga il pilota a sospendere l’attività agonistica sul prototipo. Per il prosieguo nella European Le Mans Series 2018, al momento Cetilar Villorba Corse affiancherà un altro pilota a Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto. Il nome sarà ufficializzato nei prossimi giorni, prima della 4 Ore di Monza del 13 maggio, unica tappa italiana della ELMS e appuntamento di casa molto sentito da tutta la squadra, che vuole presentarsi al meglio al via.