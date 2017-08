Intervista alla Pantera Robin De Kruijf: "Felice di restare, sto bene e voglio vincere ancora"!

CONEGLIANO Abbiamo intervistato una delle grandi conferme di Imoco Volley per la stagione 2017/18, la top player olandese Robin De Kruijf, confermatasi anche in questa intensa estate di scontro internazionali una delle migliori centrali del Mondo. Ecco le sue parole in un momento di riposo dopo il quinto posto con la sua Olanda nella finale del FIVB World Grand Prix (in cui ha brillato l'Italia delle Pantere De Gennaro, Folie e Danesi, seconda dietro solo al Brasile), dove Robin ha dimostrato di essere completamente guarita dall'infortunio al tendine d'achille che l'aveva estromessa dalla fase più importante (finali di Champions e play off di Campionato) della scorsa stagione:

Robin, soddisfatta della scelta di rimanere un'altra stagione con Imoco Volley?

"Sono veramente felice di restare un'altra stagione con la maglia dell'Imoco Volley, sarà bellissimo giocare un'altra stagione davanti agli incredibili tifosi del Palaverde. Sono anche contenta della nuova squadra, penso che saremo molto forti con nomi importanti sia tra chi è rimasto sia tra i nuovi arrivie spero che possiamo portare a casa tante e importanti soddisfazioni"

L'anno scorso hai finito la stagione con l'amarezza di dover restare fuori sul più bello per l'infortunio, ora come stai?

"Mi sento bene! Il mio tendine d'Achille è completamente recuperato e non ho più problemi, e questo è anche uno dei motivi per cui sono contenta di rimanere: per me è stato molto triste e frustrante finire la stagione senza poter aiutare la squadra e spero di avere la possibilità di rifarmi nella prossima stagione!"

Cosa pensi della nuova squadra?

"Penso che la società ha fatto un buon lavoro con l'inserimento in squadra dii nuove grandissime atlete che danno tanta qualità alla nostra squadra. Secondo me abbiamo proprio una grande squadra e faremo divertire tutti i nostri fans"

Ci sarà un nuovo allenatore che peroò conosci bene, Daniele Santarelli, cosa pensi della sua promozione a head coach?

"Mi è piaciuto molto lavorare insieme a Daniele la scorsa stagione. Un coach preparato e attento ai particolari, grande lavoratore. Sono sicura che sia pronto ad essere capo allenatore di un club importante come il nostro e non vedo l'ora di lavorare con lui quest'anno"

Da qualche anno ti avvicini sempre a vincere la Champions, qual è il tuo obiettivo quest'anno in Italia e in Europa con l'Imoco Volley?

"Il mio obiettivo è sempre quello di vincere tutto! L'anno scorso siamo arrivati ​​così vicini a vincere la principale coppa europea, come mi era già capitato gli anni scorsi con altri team, ma stavolta per me è stato ancor più' frustrante perchè non ero in grado di giocare a causa del mio infortunio. In invece voglio fare tutto bene in questa stagione e provarci ancora, stavolta però giocandomela sul campo"

I tuoi tifosi al Palaverde ti chiamano "The Queen" come vuoi salutare i supporters gialloblù prima di reincontrarli quando tornerai a Conegliano dopo la fine degli Europei?

"The Queen? Io non sono regina! Siamo tutte regine e i tifosi sono i re e le regine che ci aiutano e ci seguono dappertutto con il loro calore.

Sarà una bella emozione vedere tutti di nuovo e sarà bellissimo riprovare l'adrenalina di giocare nell'atmosfera unica che si respira al Palaverde nelle nostre partite. Ci vediamo presto!".