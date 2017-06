Oltre 500 iscritti al Triathlon Super Sprint di Vittorio Veneto firmato Silca Ultralite

VITTORIO VENETO Saranno oltre 500 i triathleti che domenica 11 giugno a Vittorio Veneto si ritroveranno per nuotare, pedalare e correre a piedi con la sesta edizione del Triathlon Super Sprint, classico appuntamento di fine primavera organizzato dalla locale società di triathlon e atletica, Silca Ultralite. Nel trevigiano arriveranno atleti non solo dal Veneto e dal Nord-Est ma anche da tutt'Italia. La manifestazione, prova valida per la Coppa Veneto Kids e Age Group e tappa del circuito Tri Kids Nord Est, vedrà al via tanti giovani delle società più vincenti a livello nazionale, con i biancorossi di casa, già tricolori nel corso di questa stagione (individualmente, a staffetta e a crono), a guidare i "colleghi" che già fanno parte dell'élite azzurra.

Ad ospitare gli appassionati della triplice la piscina comunale, la pista di atletica di piazzale Consolini e le vicine strade. Oltre che per gli aspetti agonistici che sicuramente saranno di rilievo, il Triathlon Super Sprint di Vittorio Veneto vuole essere anche "promozionale": grazie alle ridotte distanze anche coloro, giovani o Age Group, che non hanno mai affrontato una gara di triathlon e non sono particolarmente allenati, potranno gareggiare, affrontando non solo la fatica ma anche il divertimento di tre sport, da praticare uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità. Per gli adulti, gli Age Group (e anche per Junior, Youth A e B) la gara prevede 400 metri a nuoto, 10 km da percorrere in bicicletta e 3 km da correre a piedi. I Ragazzi affronteranno invece 250 metri a nuoto, 3.500 metri in bici e 1.500 a piedi, gli Esordienti 150, 2.500, 1.000, i Cuccioli 50, 1.000, 50 e i Mini Cuccioli 25, 500 e 200.