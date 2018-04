Iscrizioni aperte per il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane: tre le gare in programma

SEGUSINO Mancano esattamente 30 giorni all’appuntamento con la corsa in montagna per eccellenza che corre lungo la catena prealpina posta a spartiacque tra Treviso e Belluno. Partirà, infatti, domenica 20 maggio da Segusino e dai Laghi blu del Fadalto la Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. Tre le gare previste: la lunga di 72 chilometri, la mezza di 25 chilometri e la staffetta di 39 e 33 chilometri. Il termine delle iscrizioni è fissato per il 14 maggio.

“Quello che è particolarmente apprezzato del nostro percorso – spiega Guido Perin, presidente del comitato organizzatore – è il fatto che il tracciato della mezza è tutto green, ovvero è uno dei rarissimi casi, forse unico, di corsa che non tocca mai l’asfalto se non per 100 metri di attraversamento di alcune strade. Un motivo in più per prendere parte ad una competizione che raccoglie ormai adesioni a livello internazionale e che si è fatta conoscere, oltre che per l’aspetto sportivo, anche per il suo valore sociale”. Gli organizzatori hanno infatti pensato per l’edizione 2018 di affiancare la corsa dei runners al progetto “Corro con te”. “Si tratta – spiega Perin – di far gareggiare simbolicamente alcuni atleti assieme ad altrettante persone con disabilità assegnando un secondo pettorale agli ospiti dell’Anfass Sinistra Piave o del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Così facendo anche chi non ha la possibilità con le proprie forze di competere, lo potrà fare simbolicamente e anche qui, come in ogni gara che si rispetti, è prevista una classifica finale. Un’occasione per divertirsi e far divertire”.

Mentre arrivano, numerose, le prime adesioni, già circolano i nomi di alcuni Top Runners di grande spessore, appartenenti in particolare al Team Tornado leader e campione del mondo, che daranno pepe alla competizione: è il caso ad esempio di Federica Boifava, “poetessa della montagna”, un nome che la maggior parte degli appassionati conosce. Altri nomi, assicurano gli organizzatori che dovranno coordinare una macchina composta da 200 volontari, saranno resi noti nei prossimi giorni.