Torneo mini-rugby "Città di Treviso": aperte le iscrizioni

E’ finalmente in arrivo una nuova edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, che quest’oggi dà il via alle iscrizioni per partecipare alla sua quarantunesima edizione.

La storica kermesse minirugbistica nata alla fine degli anni ’70, nel tempo ha apportato continue novità mantenendo saldo l’intento sociale di riunire in una due giorni tutte le squadre italiane ma non solo, che durante la stagione sportiva non hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Il Torneo si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 nelle sedi di Treviso e Paese. Avranno la possibilità di partecipare al torneo le prime: 64 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 6; 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 8; 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 10; 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 12; 42 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 14 maschile; 20 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 14 femminile.

Ogni società potrà iscrivere sino ad un massimo di 3 squadre per le categorie dall’ Under 6 all’ Under 14. Il Benetton Rugby in occasione della 41° edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” ha inoltre introdotto delle nuove agevolazioni: la società che iscriverà tutte le categorie maschili non pagherà l’iscrizione della categoria under 6. I club che iscriveranno 2 squadre per la stessa categoria, avranno uno sconto del 50% sull’iscrizione della seconda squadra. Qui di seguito, tutte le informazioni e le schede di iscrizione, quest’ultime da inviare compilate all’indirizzo mail g.grespan@benettonrugby.it oppure al numero di Fax: 0422/324339 entro l’1 marzo 2019.