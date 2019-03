Imoco Volley a caccia dell'impresa: a Istanbul per continuare a sognare

L'Imoco Volley è da ieri sera in Turchia per la marcia di avvicinamento al match di ritorno dei quarti di finale di Champions League che martedì 19 marzo, alle ore 15 italiane (le 17 in Turchia) la vedranno impegnata con l'Eczacibasi Istanbul nella "casa" del grande volley ottomano, il Burhan Felek Voleybol Salonu, dove a seguire si sfideranno per un altro quarto di finale la Savino del Bene Scandicci e il Fenerbahce.

Le Pantere nell'ultimo turno vincente di campionato, giocato sabato a Cuneo mentre l'Eczacibasi ha riposato, hanno cristallizzato la loro prima posizione nella regular season della Serie A1 con ancora due giornate da giocare e sono sbarcate domenica sul Bosforo al gran completo. All'andata mercoledì scorso finì 3-0 per le turche al Palaverde, con 25 punti della serba Boskovic. Per qualificarsi alla semifinale le Pantere campionesse d'Italia hanno solo una strada, la vittoria da "tre punti" (per 3-0 o 3-1) per poi affidare le proprie chanches al Golden Set, un set di spareggio ai 15 punti. In caso di vittoria dell'Imoco per 3-2 o di vittoria dell'Eczacibasi con qualsiasi risultato saranno le turche a qualificarsi.

«Possiamo fare l'impresa, ne abbiamo i mezzi - ha detto Miriam Sylla - All'andata abbiamo fatto molti errori, loro sono fortissime, ma se miglioriamo questo aspetto ad Istanbul ce la possiamo giocare». A farle da eco la capitana Joanna Wolosz, mentre Kimberly Hill dice: «Siamo fiduciose, sappiamo che qui sarà difficile vincere e che abbiamo di fronte una grande squadra, ma sappiamo anche che possiamo fare molto meglio di quanto fatto vedere al Palaverde in gara 1» a testimonianza di una squadra che domani scenderà in campo agguerrita e determinata a non lasciare nulla di intentato contro la corazzata turca, ancora imbattuta quest'anno in Champions. Coach Daniele Santarelli: "Sabato a Cuneo abbiamo fatto una buona gara, importante perché ci ha dato morale per la sfida all'Eczacibasi, ma domani servirà molto di più specie in difesa e a muro, siamo pronti per una grande sfida." Gli arbitri dell'incontro saranno: Bensimon e Jokelaien. Diretta dalle ore 15 in video streaming su Dazn (in abbonamento), aggiornamenti su Radio Conegliano e sulla pagina Facebook di Imoco Volley dove si troveranno anche le interviste post partita.