“Italian Spirit of Le Mans”: Dino Paoli nuovo partner di Cetilar Villorba Corse

VILLORBA Dopo l'ammissione alla 24 Ore di Le Mans 2017 (17-18 giugno), Cetilar Villorba Corse aggiunge un ulteriore tassello dell'eccellenza italiana al proprio progetto sportivo “Italian Spirit of Le Mans” stringendo una partnership con Dino Paoli srl. La scuderia trevigiana che parteciperà alla corsa francese con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi sul prototipo Dallara di classe LMP2 si è accordata con l'azienda emiliana leader mondiale delle attrezzature per i pit-stop e sarà l'unico team dell'endurance a vestire il ruolo di partner ufficiale. L'intesa fra la squadra diretta da Raimondo Amadio e Paoli srl unisce nomi e loghi di due eccellenze tecniche italiane e intende esaltarne il prestigio, l'alta tecnologia e l'italianità andando a consolidare quell'“Italian Spirit of Le Mans” che nel 2017 impegnerà Cetilar Villorba Corse sia alla 24 Ore sia in tutto il campionato European Le Mans Series.

Il team principal Amadio commenta: “Con grande orgoglio annunciamo questo accordo, ci sentiamo onorati di accogliere la Dino Paoli tra i nostri partner tecnici. L’azienda in se stessa e i suoi prodotti sono da sempre sinonimo di preminenza nel settore del motorsport e questo non può che impreziosire ulteriormente il nostro progetto tutto italiano verso Le Mans”. La Direzione Aziendale di Dino Paoli srl (sig.ra Francesca Paoli, sig.ra Patrizia Paoli, dr Federico Galloni) commenta: “Come azienda interamente italiana siamo entusiasti di mettere a disposizione la nostra pluriennale esperienza tecnica nel cambio gomme della 24 Ore di Le Mans per sostenere i risultati di questo importante progetto italiano di endurance”.

Dal 1968 Dino Paoli Srl produce avvitatori pneumatici, pistole per le ruote e accessori. L'elevato standard qualitativo del prodotto offerto, la vocazione tecnologica innata e l'efficienza di un servizio impeccabile garantiscono la leadership nei settori motorsport, industria e automotive. L'azienda fornisce le categorie più prestigiose dell'automobilismo, dall'endurance (Le Mans, Mondiale Endurance, ELMS e serie americane) alla Formula 1, dalla IndyCar alla Nascar e a vari campionati GT.