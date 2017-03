Ivan Capelli e i meccanici della Scuderia Ferrari a Godega di Sant'Urbano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dalla passione per lo sport e la velocità all'impegno verso il prossimo: il Club Prealpi Venete della Scuderia Ferrari, club ufficiale dei tifosi del Cavallino Rampante con sede a Godega di Sant'Urbano, annuncia l'organizzazione di una cena di beneficenza per raccogliere fondi in favore di SOStegno 70, ONLUS impegnata nell'aiuto ai malati di diabete in età evolutiva e alle loro famiglie. La cena si svolgerà sabato 11 marzo all'Hotel Primavera di Godega di Sant'Urbano, con la partecipazione straordinaria di Ivan Capelli, commentatore sportivo ed ex pilota di Formula 1, e del team di meccanici della Scuderia Ferrari. SOStegno 70, il cui nome deriva dal valore glicemico ideale di una persona sana, nasce nel 2001 dall'iniziativa di un gruppo di genitori di bambini e giovani affetti da diabete, con il supporto del Centro di Endocrinologia dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Istituto Scientifico Universitario H S. Raffaele di Milano. L'Associazione opera direttamente presso la Clinica Pediatrica dell'Istituto Scientifico Universitario H S. Raffaele di Milano e presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Durante la serata è prevista anche l'estrazione di un weekend per 2 persone al Resort Spik di Kranjska Gora, offerto dal Gruppo Hit: i fortunati vincitori potranno così provare l'ebbrezza della velocità regalata dai dislivelli delle alte quote, solcando le piste di sci dei Campioni del Mondo, percorrendo avvincenti trail in mountain bike o, addirittura, lanciandosi lungo la zip-line che sovrasta l'impianto di salto con gli sci di Planica. Ma il Gruppo Hit ha pensato anche a chi preferisce trascorrere il tempo libero all'insegna del relax e del buon cibo: il Resort Špik, infatti, è un vero e proprio "health hotel" immerso nella natura. La sua Glacial SPA, uno dei centri benessere più noti in Slovenia, sfrutta le proprietà rigeneranti dell'acqua di origine glaciale custodita fin dall'antichità nel sottosuolo: un'acqua purissima e ricca di oligominerali, che promette di riportare il corpo al suo stato di equilibrio naturale. Costo della cena € 35.00 Info e prenotazioni: 349 7172572.