Ivan Castillo è il nuovo allenatore in B2 dell'Ezzelina Volley Carinatese

Michele Nicolini, presidente della Ezzellina Volley Carinatese, conferma e rilancia il progetto giovanile iniziato un anno fa con un investimento di ulteriori 4 anni. Salutano infatti coach Marchetti e coach Ghiotto che lasceranno l’Ezzelina per una scelta di vita restando comunque legati all'organico in qualità di dirigenti. La società, però, ha comunque investito su un nuovo allenatore per il gruppo under 19 che disputerà la serie B2.

Ivan Castillo, nato a Lima (Perù) nel 1965 e arrivato in Italia nel 1990, è il nuovo allenatore gialloblù. Castillo vanta una lunga carriera alternata da esperienze tra B2, B1 e A2 femminile (a Baronissi e Castellanza) e con una piccola parentesi anche nella pallavolo maschile dal 2001 al 2003 a Bolzano. Nel 2018 per un grave problema famigliare ha lasciato i campi di pallavolo ritornando soltanto in quest’ultima stagione rimettendosi in gioco da zero con una Terza Divisione a Rovereto nella Pallavolo Lizzana, società che ringrazia tantissimo per essere stata, in un momento così delicato della sua vita, di grande aiuto.

Presentati al popolo gialloblù, che persona e che allenatore ti definisci?

“Sono una persona che nella vita ha fatto di tutto, realizzando cose belle ma commettendo anche tanti errori. Ammetto che in passato ho spesso peccato di presunzione e vanità, ma nel 2018, con la nascita del mio bambino la mia vita è cambiata con essa la mia visione che ho del mondo. Sono una persona nuova ed un allenatore diverso. Voglio portare questo mio nuovo modo di vedere la vita, con un rinnovato slancio e maggiore entusiasmo, anche qui all’Ezzelina”.

Che prima impressione hai avuto dell’Ezzelina?

"Fin da subito ho percepito molta allegria, un bell’ambiente molto famigliare. Mi definisco un professionista puro e l’idea di “famiglia” che c’è qui è per me, per le esperienze passate che ho avuto, un po’ distante e tutta da scoprire. Sono sicuro, però, che mi aiuterà con i rapporti umani. Mauro e Michela qui hanno costruito in questi anni qualcosa di davvero speciale e sento un grossa responsabilità nel continuare il grandissimo lavoro fatto finora qui da loro. Ringrazio il Presidente per la fiducia nella mia persona. Spero di poter ripagare".

Ti sei già posto degli obbiettivi per la prossima stagione?

"Io credo fermamente che chiunque può far bene. Non vedo l’ora di tornare in palestra e lavorare sodo con le mie atlete. Mi metterò a completa disposizione della squadra, con la mia professionalità ed esperienza, dando sempre il mio 110%. Questo lo voglio fare anche per mio figlio, la mia vita è completamente dedicata a lui e lui è la mia massima motivazione. Lui è la mia più grande forza. Dove si può arrivare? Solo il lavoro lo potrà dire. Avrò sicuramente bisogno della collaborazione delle ragazze, della società e di tutti i genitori, ma sono sicuro che, anche grazie alle cose che Ezzelina ha costruito fino ad oggi, ci toglieremo delle soddisfazioni":

La squadra sarà composta interamente da ragazze giovani…

"Sì, ma attenzione! Questo non deve essere un alibi! Non si entra in campo con la carta d’identità in mano. A 18 anni si deve aver voglia di spaccare il mondo. La giovane età delle nostre atlete deve essere la nostra arma in più!".

